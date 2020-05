Ely-keskuksen koronarahoitusta on saanut 20 kangasniemeläistä yritystä

0

Ely-keskusten koronarahoituksessa on siirrytty loppurahoitusten maksatusvaiheeseen – saapuneista 25 321 hakemuksesta käsitelty jo lähes 11 000.

Ely-keskuksissa päivittäinen uusien hakemusten määrä on alkuvaiheen jopa lähes 2000 hakemuksesta tasaantunut noin 300-400 hakemukseen per päivä. Torstaihin 14. toukokuuta mennessä saapuneista hakemuksista on käsitelty 10 757. Näistä hyväksyttyjä päätöksiä on 8 471 kappaletta ja joihin on myönnetty yhteensä 100 767 128 euroa. Hakemusten käsittelyvauhti on Ely-keskuksissa pysynyt edelleen noin 500 hakemuksessa per päivä.

Avustusten maksamatta olevan osuuden haku avautui tiistaina 12. toukokuuta ja maksatushakemuksia on saapunut 14. toukokuuta mennessä yhteensä 474 kappaletta. Ely-keskusten mukaan saapuneita maksatuspäätöksiä on pystytty tekemään toistaiseksi lähes hakemusten saapumisvauhtia, määrän ollessa 380 kappaletta. Mikäli hakija on hakemuksen yhteydessä hakenut 70 prosentin ennakkoa, on se osuus jo maksettu avustuspäätöksen yhteydessä. Ely-keskuksista muistutetaan, että avustuksen loppuerän maksatusta on hyvä hakea mahdollisimman pian. Elyissä varaudutaan myös ottamaan hakijoihin yhteyttä ja varmistamaan, että maksatushakemukset tulevat tehdyiksi.

Etelä-Savossa Ely-keskukseen on tullut 750 koronatukihakemusta. Näistä on käsitelty 514, joista myönteisiä päätöksiä on 430. Hylättyjä on 60 ja peruttuja 24. Myönteisiin päätöksiin on sidottu hieman yli viisi miljoonaa euroa. Etelä-Savon Ely-keskuksen koronarahoitusta on myönnetty 20 kangasniemeläiselle yritykselle yhteensä reilut 182 000 euroa. Juvalla rahoitusta on saanut 13 yritystä yhteensä reilut 312 000 euroa ja Mäntyharjulla 21 yritystä yhteensä reilut 211 000 euroa.

BusinessFinland on tehnyt Etelä-Savoon kohdistuneita myönteisiä rahoituspäätöksiä noin 200. Yksinyrittäjille suunnattuihin, kuntien kautta välitettäviin koronatukiin ovat Etelä-Savon kunnat tehneet yhteensä noin 850 myönteistä päätöstä. Lisäksi TE-toimisto on antanut noin tuhat myönteistä lausuntoa koskien yrittäjien työttömyysturvahakemuksia.