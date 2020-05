Pääkirjoitus: Kouluun palaaminen jakaa mielipiteet

0

Kun koronakriisi alkoi, koulujen ovien sulkeminen herätti hämmennystä ja jakoi mielipiteitä. Paljon oli niitä, joiden mielestä opetuksen olisi pitänyt jatkua ennallaan, kuten Ruotsissa. Mielipiteet jakautuvat vahvasti nytkin, kun koulujen ovet tänään torstaina aukeavat tauon jälkeen.

Sosiaalisen median kommenteissa mielipiteiden kahtiajako on tullut hyvin selväksi. Vankat ovat niiden vanhempien mielipiteet, jotka aikovat nousta kapinaan ja pitää lapsensa kotona. Kapinahenkeä nostattaa koronaviruksen leviämisen pelko ja huoli omasta ja lasten terveydestä. Osaltaan kapinassa on mukana myös politiikkaa: ne jotka vastustavat demarivetoisen hallituksen politiikkaa, vastustavat myös koulupäätöksiä.

Pelkästään somesta saatujen käsitysten varassa mielipiteiden jakautuminen ei ole. Ylen teettämän tuoreen kyselyn mukaan suomalaisista 44 prosenttia pitää koulujen avaamista oikeana ratkaisuna, 43 prosenttia vääränä. 13 prosenttia ei osaa tai halua ilmaista kantaansa.

On tietenkin ymmärrettävää, että kevään poikkeustila tekee ihmisten olon epävarmaksi. Vaikka täällä Etelä-Savossa ja Kangasniemellä koronaepidemia on pysynyt hyvin aisoissa, herättää uusi ja outo virus pelkoja.

Toisaalta kansainväliset kokemukset kertovat, että lapset eivät saa virusta herkästi eivätkä sitä herkästi muihin tartuta. Koulujen avaamisen turvallisuuden puolesta puhuu sekin, että kevään aikana monet alakoulut ja päivähoitoyksiköt ovat toimineet lähes normaalisti. Tautilinkoja noista yksiköistä ei ole kuitenkaan muodostunut.

Vaikka virukseen liittyvät pelot ovatkin ymmärrettäviä, kannattaa koulujen ovien avaamiseen suhtautua nyt rauhallisesti ja kiihkottomasti. Pelkojen lietsonta voi vaikuttaa koululaisen terveyteen jopa haitallisemmin kuin itse virus.