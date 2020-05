Koronatartuntojen määrä nousi 54:ään Essoten alueella

0

Essoten alueelta on löytynyt yksi uusi koronatartunta 13. toukokuuta. Tartuntaketjun jäljitys on menossa, kerrotaan Essotesta tiedotteessa. Kuntayhtymän alueella havaittujen koronatartuntojen kokonaismäärä on nyt 54. Testejä on tehty THL:n mukaan Essoten alueella 13.5. mennessä 1705.

Mielenterveys- ja päihdepotilaat eivät hakeudu Essoteen hoitoon

Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat Essotessa pääsääntöisesti normaalisti. Etävastaanottojen määrää on lisätty.

– Suuri huolemme on, että hakeutuvatko nyt kaikki apua tarvitsevat vastaanotoillemme. Vastaanotoille on turvallista tulla, kunhan ei tule flunssaoireisena, muistuttaa Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen tiedotteessa.

Päivätoiminta on ollut tauolla. Sitä ollaan kuitenkin ajamassa vähitellen ja pienimuotoisena ylös. Ensimmäisenä aloittavat Tellus, Veturi ja Mielenmaja 25. toukokuuta.

Essoten henkilöstö venyi äärirajoille

Terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä nostaa esiin kuntayhtymän henkilöstön jaksamisen. Satojen ihmisten toimintamallit, työyksiköt ja työtehtävät ovat muuttuneet Essotessa nopealla tahdilla. Koronatartuntojen parissa työskennelleet ovat tehneet ympäripyöreitä päiviä jopa viikkojen ajan.

– Osa henkilöstöstä on joutunut koville, äärirajoille. Kansalaisten ja yritysten kannustus on tsempannut väkeä huikeisiin suorituksiin. Samaan aikaan ovat olleet päällä useat säästöohjelmat ja lomautukset. Itselläni on herännyt huoli miten työtekijät jaksavat jatkossa. Yhtä aikaa pitää venyä mittavasti töissä ja lomia on peruttu ja siirretty. Varmasti edessä on taas myös iso säästökeskustelu samalla, kun koronavirustilanne ja sen aiheuttamien jonojen purku lisäävät painetta varmasti ainakin ensivuoden loppuun asti, Seppälä pohtii.