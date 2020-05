Poikkeusolojen pähkinät osa 7

0

Kysymykset:

1. Millä nimellä Kangasniemellä tunnetaan lintu, jonka raumankielinen nimi on Kirkhakkine?

2. Erkki Kohvakka voitti vuonna 1964 suunnistuksen EM:n Sveitsissä, mutta kuka suomalainen suunnistaja oli vuonna 1964 Suomen joukkueen ankkurina voittamassa EM-viestikultaa?

3. Mikä seuraavista ei ole tai ei ole ollut kangasniemeläinen seura? (Yksi ei ole oikein). Kangasniemen Valo ry, Kutemajärven Kara ry, Unnukkalan Lento ry, Kangasniemen Moottorikerho, Hyyrylän Humina ry, Makkolan Ponnistus ry, vai Kangasniemen Kaiku ry.

4. Minkä saman alan ihmisiä Kangasniemellä töissä ollessaan olivat Annikki Aarnio, Katja Juvonen, Olavi Lamberg, Erkki Oikarinen ja Marjut Tuhkanen?

5. Minkä niminen on Kangasniemen ainoa katu ja missä se on?

6. Aikoinaan Kangasniemelle suunniteltiin jääuimahallia. Se rakennettiin nykyiselle paikalleen. Valmistuikin melkein käyttökuntoon ja sitten ”tyssäsi”. Rakennus on vieläkin pystyssä, mutta muussa käytössä. Missä tämä rakennus on?

7. Mikä yhdistys on pystyttänyt Kangasniemelle muistomerkin Isonvihan aikaiseen taisteluun liittyen? Taistelussa kapteeni P. Långströmin sissiosasto yllätti venäläisjoukon.

8. Kesäkuun alussa tulee voimaan kaksi uutta lakia, joiden mukaan voidaan määrätä liikennevirhemaksu. Mitkä nämä uudistetut lait ovat?

9. Kuka kuvanveistäjä on Sotkalintu-veistoksen tekijä?

10. Kumpi on pohjoisempana Porin tori vai Tampereen keskustori?

+ kysymys: Vuonna 1985 Suomen MM-rallissa kangasniemeläispari palkittiin kilpailun parhaimpana ensikertalaisena. Kuka oli kuljettajana ja kuka kartturina?

Vastaukset löytyvät 14.5. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.



Osan 7 kysymykset laati Erkki Paatola, joka on haastanut ensi viikon kysymysten laatijaksi Jari Hokkasen.