Essoten oppilashuollon henkilöstö palaa kouluille – näytteenotossa muutoksia

Laboratorionäytteiden otossa riskiryhmiltä tapahtuu Essoten alueella muutoksia 13.5. lähtien. Näytteitä on poikkeusolojen aikana otettu riskiryhmiltä kotona. Iso osa näytteidenottajista on ollut Essoten oppilashuollon terveydenhoitajia, jotka palaavat koulujen avaamisen myötä kouluterveydenhuoltoon. Kuntayhtymän käytössä on jatkossa aiempaa vähemmän näytteidenottajia.

– Toivomme kovasti, että suurin osa hyväkuntoisista riskiryhmäläisistä hoitaisi näytteenotot ajanvarauksen kautta Islabin eri laboratoriopisteissä Essoten alueella. Vähentyvän työvoiman takia voimme ottaa näytteitä kotona vain, jos asiakas ei huonon kuntonsa takia pysty lähtemään laboratorioon. Kaikki riskiryhmäläiset eivät ole yli 70-vuotiaita, vaikka suurin osa onkin, muistuttaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Ajanvarauksen tavoite on, että asiakkaat voidaan suunnitella väljästi Islabin odotustiloihin. Näytteenottoon tarvitaan aina hoitavan tahon lähete, joten täysin omin päin aikoja ei voi varata. Ajan laboratorioon saa Islabin puhelinnumerosta 044 717 8888 ma-pe klo 12-14, Essoten etusivun kautta tai suoraan Islabin sivuilta.

– Mahdolliset hengitystieoireet on ilmoitettava ajanvarauksen yhteydessä, kehottaa ylilääkäri Päivi Ylikangas Islabilta.

Oppilashuolto palaa kouluille

Oppilashuollon työtekijät, joista suurin osa on kouluterveydenhoitajia ja koulukuraattoreita, ovat aloittaneet paluun kouluille. Lapset työllistävät heitä myös kesän aikana ja terveydenhoitajien vastuisiin kuuluvat myös kutsuntatarkastukset.

– Vaikka kuraattorit ovat pitäneet yhteyttä oppilaisiin etäopetuksen aikana etäyhteyksillä, on tärkeää että koulujen avautuessa oppilailla on mahdollisuus tavata tuttu kouluterveydenhoitaja ja kuraattori myös koululla. Etäyhteyksiä käytetään tarpeen mukaan myös jatkossa. Julkisuudessa on paljon keskusteltu oppilaista, joihin koulun yhteys on katkennut koulujen ollessa kiinni. On erityisen tärkeää, että opettajat ohjaavat oppilashuollon palveluihin juuri näitä oppilaita, kertoo Essoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Korona-aika jatkuu oppilashuollossakin. Kouluterveydenhuolto ei ota vastaan oppilaita, joilla on hengitystieinfektion oireita. Heidän on syytä hakeutua tutkimuksiin ja hoitoon soittamalla päivystysavun numeroon 116 117.

Terveyspalvelut varautuu koronan uusimiseen

Poikkeusolot muuttivat satojen työntekijöiden työnkuvaa Essoten sisällä kriisin akuuteimmaksi ajaksi. Nyt koronan takia oppilashuollon henkilöstön lisäksi monet muutkin toisissa tehtävissä työskennelleet alkavat palata entiseen työhönsä ja aiemmin alasajettuja toimintoja on palautettu.

– Jatkossa kriisivarahenkilöstöä ei terveyspalveluilla enää ole. Toimimme liki normaalin tilanteen mukaisesti, jos tilanne on rauhallinen. Jako infektiosairauksien puoleen ja muuhun toimintaan säilyy toki toistaiseksi turvallisen hoidon takaamiseksi kaikille potilasryhmille, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Jos epidemia lähtee uudelleen liikkeelle, Essote on varautunut palauttamaan korona-ajan toimintatavat.

– Siirrämme sitten jälleen henkilöitä vastuualueiden sisällä ja välillä sekä ajamme alas niitä toimintoja, joiden ajankohtaa voidaan muuttaa. Myös lomia voidaan joutua siirtämään, Seppälä sanoo.