Yksi uusi koronatartunta Essoten alueella – Äitienpäivänä mahdollisuus tavata palvelutaloissa asuvia vanhuksia pihalla

Yksi uusi koronatartunta on löydetty (7.5.) Essoten alueelta, tiedottaa kuntayhtymä. Testien perusteella havaittujen tartuntojen kokonaismäärä alueella on nyt 52.

– Miltei kahden viikon jälkeen tämä on hyvä muistutus, että korona ei ole ohi. Annettuja ohjeistuksia turvaväleistä ja käsihygieniasta on syytä edelleen noudattaa, tähdentää Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Ehdottomat vierailukiellot keskussairaalaan ja palvelutaloihin jatkuvat. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan saattohoitopotilaat, joiden luona käynti on sallittu.

Äitienpäivän alla Essotelle on tullut paljon kysymyksiä palvelutaloissa asuvien omaisilta. Essote pyrkii edistämään tapaamisia ulkotiloissa ja etäyhteyksillä.

– Essoten omiin ja alueen yksityisin palvelutaloihin on jaettu (7.5.) päivitetyt ohjeet terveen asiakkaan ja terveiden omaisten yhteydenpidon ja tapaamisten mahdollistamisesta koronaepidemian aikana. Asumispalveluyksikön henkilökunnan tulee tukea ja edistää asiakkaiden ja omaisten välistä yhteydenpitoa kaikin mahdollisin keinoin esimerkiksi puhelimella, etäyhteydellä tai tervehdyksiä välittämällä, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Äitienpäivänä palvelutaloihin on mahdollistettu asukkaiden ja omaisten turvalliset tapaamiset toimintayksiköiden piha-alueille.

– Palvelutaloihin on toimitettu suojavarusteita omaisille SAK:n lahjoittamalla rahalla. Tärkeää on muistaa edelleen noudattaa annettuja ohjeita eli että tapaamisiin ei tulla, jos on hengitystieoireita ja tapaamisissa pidetään turvavälit. Olemme toistaiseksi saaneet pidettyä taudin poissa palvelutaloista mistä iso kiitos kuuluu kaikille palvelutalojen työntekijöille. Toivon mukaan hyvätilanne jatkuu, Kaukonen sanoo.