PuulaGolfissa kävi avausviikonloppuna 250 pelaajaa

Kangasniemen golfkenttä PuulaGolf avattiin vapunpäivänä.

– Avausviikonloppu meni todella mukavasti ja oli kiva nähdä monia tuttuja kasvoja talven jälkeen. Pelaajat olivat hyvällä tuulella päästessään taas pelaamaan hienolle kentällemme. Osa avasi kauden vasta nyt, toiset olivat kerenneet jo alkulämmitellä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, PuulaGolfin toiminnanjohtaja Sari Ravander kertoo tyytyväisenä.

Kaikkiaan avausviikonlopun aikana PuulaGolfissa kävi pelaamassa 250 henkilöä, joista 200 oli kentän osakkaita ja 50 vieraspelaajia.

– Koronarajoitusten vuoksi meillä oli vain kahden hengen lähdöt normaalin neljän sijaan, siihen nähden asiakkaita oli runsaasti, Ravander toteaa.

Jatkossa kenttä on toistaiseksi avoinna arkisin kello 11-17 ja viikonloppuisin kello 10-16.

Koronaepidemian vuoksi PuulaGolfiin toukokuulle kaavaillut tapahtumat ja kilpailut on peruttu. Epidemiasta johtuen kentällä on myös monenlaisia rajoituksia sekä ohjeistuksia, jotka kävijöiden tulee ottaa huomioon. Toimintaohjeissa todetaan pelaajien ja henkilökunnan terveyden olevan ykkösasia pandemian aikana ja korostetaan, että jokaisen tulee kantaa vastuu omasta toiminnastaan ja pitää huolta myös toisista.

Sairaana olevat ja karanteeniin ohjatut pyydetään pysymään kotona, mutta riskiryhmiin kuuluvilta pelaamista ei ole kielletty, mikäli he eivät ole kontaktissa muiden ihmisten kanssa.

Kentän kahvio toimii take away -periaatteella ja klubitalon sisällä voi asioida vain yksi henkilö kerrallaan.

Lähtöaikoja tulee noudattaa tarkasti ja pelikierroksen jälkeen olisi hyvä poistua kentältä nopeasti. Muihin ihmisiin tulee pitää riittävä etäisyys ja hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa kaikissa tilanteissa. Sari Ravanderin mukaan koronasääntöjä noudatettiin avausviikonloppuna esimerkillisesti.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa käynnistyneen kauden virallisesta lähtölaukauksesta huolehtivat avauslyönneillään kentän kapteeni Ville Häkkinen ja ladykapteeni Anni Laitinen.

– Sää on mitä mainioin ja nyt on hyvä keli aloittaa golfaus täällä PuulaGolfissa, Laitinen iloitsi.

Myös Häkkinen oli lähdössä pelaamaan iloisin mielin.

– Erikoinen kevät, mutta tunnelma on siihen nähden hyvä. Tässä on loistava mahdollisuus liikkua ja urheilla etäisyydet sopivina pitäen. Pidetään huoli itsestämme, toisistamme ja tästä hyvästä, hienosta golfyhteisöstä, niin uskon että pärjäämme aivan loistavasti, Ville Häkkinen toteaa.

Avauslyöntien jälkeen kapteenit jatkoivat pelikierrokselle. Laitiselle kierros oli tämän vuoden ensimmäinen Suomessa, Häkkinen kertoi ehtineensä pelata muutaman kierroksen pääkaupunkiseudulla, jossa kentät avautuivat hieman aiemmin.

Lue lisää 7.5. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.