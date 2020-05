Pääkirjoitus: Joko ankeus helpottuu?

Poikkeukselliset ajat ovat leimanneet tätä kevättä. Ravintolat ovat olleet kiinni, harrastukset pakollisella tauolla, kirjastoon ja elokuviinkaan ei ole ollut asiaa.

Tiukat karanteenit, eritystoimet ja yksinäisyys ovat rasittaneet myös ihmisten korvien väliä. Monien ajatuksiin on hiipinyt pelko, koska liikkeellä on virus, jonka ominaisuuksia ja vaarallisuutta ei täysin tunneta.

Kuluvan viikon alku toi selvästi ihmisille tärkeän piristysruiskeen. Kirkkaalla auringonpaisteella ja lämpimällä säällä oli piristykseen oma osuutensa. Vaikutusta tehosti myös se, että maan hallitus ilmoitti asteittain löysentävänsä tiukkoja rajoituksia. Pian pääsee kirjastoon. Lapset pääsevät urheiluharrastustensa pariin, kun liikuntapaikkoja avataan. Kahvilat ja ravintolat pääsevät viimeistään kesäkuussa availemaan oviaan.

Kun on viikkojen ajan pysytellyt lähinnä neljän seinän sisällä, on selvää, että olojen pienikin helpottuminen tuntuu hyvältä. Nyt kesää uskalletaan odottaa jo rennommissa tunnelmissa.

Vaikka tiukat rajoitukset nyt alkavat asteittain poistua ja yhteiskunnan rattaat saadaan paremmin pyörimään, on syytä muistaa, että korona ei ole vielä ohi. Lopullisesti viruksesta päästään vasta siinä vaiheessa, kun rokote on kehitetty. Vaikka maailmalta kerrotaan lupaavia tuloksia lääkkeistä ja rokotteista, pitää varautua siihen, että rokotteen valmistuminen voi kestää vielä kuukausia.

Kesästä ja rajoitusten kevenemisestä voi aidosti riemuita. Samalla on kuitenkin syytä edelleenkin vaalia omaa ja toisten terveyttä. Pestään käsiä, pidetään edelleen yllä kohtuullisia turvavälejä ja vältetään suuria väentungoksia. Ja jos taudin oireita ilmaantuu, pysytellään kotona eristyksessä. Kavalan taudin vaikutukset voidaan minimoida vain, jos pystymme nyt hyvään yhteispeliin.