Poikkeusolojen pähkinät ovat tällä kertaa Martti ja Raili Luukan käsialaa. Seuraavaksi kysyjäksi he haastavat Erkki Paatolan.

1. Kuka on Kalevalan mukaan metsän kuningas Tapion puoliso?

2. Hevosella ja muutamalla muullakin eläimellä on särkikala, mikä?

3. Ajankohtainen muuttolintukysymys. Millainen on voilokki?

4. Mikä sotilasarvo merivoimissa vastaa muiden aselajien majuria?

5. Aseiden kokoa, kaliiberia ilmaistaan millimetrimittojen lisäksi numeroilla, esim. 222 tai 308 jne. Mistä nuo numerosarjat tulevat?

6. Miten alkaa Savolaisen laulun toinen säkeistö?

7. Mikä on Anni Swanin puistossa olevan Otto Mannisen muistomerkin nimi?

8. Kuinka monta kyläkoulua Kangasniemellä oli vuonna 1954?

9. Milloin olivat uuden (siis nykyisen) urheilukentän vihkiäiskilpailut?

10. Löydä ainakin kaksi suomalaista paikan nimeä (ei kuntia), jossa on viisi a-kirjainta?

Oikeat vastaukset löytyvät tämän viikon paperisesta ja näköislehdestä sivulta 16.