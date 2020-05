Essote julkaisi koululaisten riskiryhmien luettelon

Testaamisesta huolimatta uusia koronatartuntoja ei ole Essoten alueelta löytynyt 26.4. jälkeen. Myöskään sairaalahoidossa ei ole ketään. Tällä hetkellä koronan ehkäisystä vastaavia lääkäreitä työllistävät paljon koulujen avaamiseen (14.5.) liittyvät asiat. Kuntayhtymä on julkaissut varhaiskasvatukseen ja peruskoulujen lähiopetukseen liittyvän ohjeistuksen ja luettelot riskiryhmiin kuuluvista lapsista ja aikuisista. Ohjeistus perustuu valtakunnallisiin linjauksiin.

-Vanhempia on jonkin verran huolettanut lasten tilanne, mutta vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä lapsilla. Myös lähes kaikki pitkäaikaissairaat lapset, esimerkiksi astmaatikot, diabeetikot tai sydänsairauden omaavat lapset, ovat riskiryhmien ulkopuolella, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Kansainvälisten raporttien mukaan lapsilla todetut koronavirustartunnat ovat olleet hyvin lieväoireisia. Suomessa tilanne on hyvin samankaltainen. Tähän mennessä yksikään lapsi ei ole tarvinnut vakavien oireiden takia sairaalahoitoa Suomessa.

– Turhaa altistumista koronavirukselle tulee tietysti välttää. Jos lapsella on akuutin ylähengitystieinfektion oireita, hänen tulee jäädä kotihoitoon. Mikäli lapsen yleistila on heikentynyt ja lapsella on esimerkiksi hengitysvaikeutta, tulee olla yhteydessä Päivystysapuun 116 117, Gärdström kehottaa.

Pieni osa lapsipotilaista joutuu jäämään pois päivähoidosta ja koulusta koronavirusepidemian vuoksi jatkossakin. Kotiin jäämistä suositellaan Essoten listassa mainituille riskiryhmille.

– Lapsen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen ja tarvittaessa myös sisarusten kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella. Mikäli samassa taloudessa asuvalla aikuisella on vaikea perussairaus, vastaavan arvion tekee aikuisen hoitava lääkäri, Gärdström sanoo.

Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia varhaiskasvatuksen tai lähiopetuksen suhteen influenssa- tai RS-viruksen kaudella, jatkossa ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

Koronavirusinfektion suhteen aikuisten riskiryhmiksi luokitellaan muun muassa seuraavat sairaudet: vaikea-asteinen sydänsairaus ja huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus ja diabetes, johon liittyy elinvaurioita. Kaikki sekä lasten että aikuisten riskiryhmät löytyvät tästä.

Essote ohjeistaa, että tarvittavien todistusten suhteen on syytä olla yhteydessä ensisijaisesti Terveysneuvon numeroon p. 015 211 411, omalle hyvinvointikeskukseen tai -asemalle tai suoraan hoitavaan yksikköön.