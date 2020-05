Vappu ei tuonut uusia koronalöydöksiä Essoten alueelle

Koronatartuntojen suhteen tilanne jatkuu rauhallisena Essoten alueella. Uusia tartuntoja ei ole löytynyt edellisen viikonlopun (26.4.) jälkeen eli lukumäärä on pysynyt 51:ssä, kuntayhtymä kertoo tiedotteessa.

Tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti varmistettujen tapausten määrää suurempi, sillä kaikkia lieväoireisiä ei ole testattu eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa. THL:n mukaan Essoten alueella on tehty 3.5. mennessä 1403 koronatestiä.