Tehometin 40 vuotta yksissä kansissa

Tehomet Oy on kangasniemeläisen teollisuuden lippulaiva. Kukaan ei pääse livahtamaan Kangasniemelle Lapaskankaan kautta huomaamatta yrityksen toimistoa ja tuotantolaitoksia. Eikä yhtiön tuotteita huomaamatta voi liikkua Suomen maanteillä ja kaduilla.

Vaikka yritys on tunnettu, liittyy sen vaiheisiin paljon tapahtumia ja tarinoita, joita ei tunneta tai muisteta.. Nyt nuo tarinat pääsevät esiin, kun Tehometin 40-vuotishistoriikki ”Virstanpylväitä” on saatu ulos painosta.

Tuoreen historiikin 152 sivua kertovat kuvin ja sanoin Tehometin taipaleen pulsaattoripesukoneiden ja kylmiöiden valmistajasta pankkikriisin ja 90-luvun lamavuosien kautta Pohjoismaiden johtavaksi valaisinpylväsvalmistajaksi ja osaksi Valmont-konsernia.

–Tehometin menestyksen avain on ollut se, että isäni Pentti Kettunen aikoinaan keskittyi pylvästuotantoon ja lähti kehittämään sitä. Harva tuolloin 30 vuotta sitten ajatteli, että valaisinpylväistä voi tehdä osan arkkitehtuuria. Pentti sen hoksasi. Se onkin häneltä äitini Päivin löytämisen jälkeen toiseksi fiksuin asia, minkä hän on tehnyt elämässään, kehuu Tehometin toimitusjohtaja Jarkko Kettunen.

Tehometin tarina on samalla Kettusen perheen tarina. Kirjan lopussa onkin Kettuset -otsikolla mielenkiintoinen kooste perhetarinoita, jotka piirtävät kuvan sitoutumisesta perheeseen, Tehometiin ja Kangasniemeen.

Jarkon mukaan perheen äidillä, Päivi Kettusella, oli keskeinen rooli myös historiikin kokoamisessa.

–Aluksi ajatuksena oli tehdä sellainen 40-50 sivun kooste yrityksen vaiheista. Äiti kuitenkin ehdotti, että tehdään kokonaisuus tarinoiden pohjalta. Lopputuloksesta tulikin hieno kokonaisuus, jossa esille pääsevät hyvin myös työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden tarinat ja muistelot, kertoo Jarkko.

–Meillä on monia pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka ovat vuosien myötä kasvaneet kiinni yhtiöön niin tiukasti että he ovat paljon enemmän kuin työntekijöitä. Ammattitaidon ja osaamisen lisäksi porukasta löytyy vahvaa yrittämisen asennetta ja ymmärrystä.

Historiikin sivuilla vilahtelee runsaasti nimiä, jotka ovat olleet tärkeitä Tehometin eri vaiheissa. Myös mielenkiintoisia sattumuksia löytyy. Esimerkiksi tuotantopäällikkö Marko Takkinen tuli vuonna 2003 taloon hitsariksi. Jälkeenpäin selvisi, että hän oli tullut työnhakuun väärään firmaan. Se varsinainen hitsareita etsinyt firma, jonka ilmoitus Takkisen houkutteli Kangasniemelle, oli Reifer. No samalle teollisuusalueelle kuitenkin sattui.

Myyntimiehestä yrittäjäksi Pentti Kettunen joutui pakon alla. Artjärven Metallin vaikeudet olivat ajamassa nurin myös Tehometia. Kun työpaikka oli lähdössä alta, Pentti Kettunen otti Tehometin vastuulleen, vaikka yhtiö oli surkeassa tuloskunnossa.

–Kiinnitin koko omaisuutemme ja samalla itseni hiusrajaa myöten. Nuoren, silloin nelilapsisen perheen omakotitalo oli velkojen vakuutena piippua myöten. Sen lisäksi piti vielä antaa nimikirjoitusnäyte lukuisiin vekseleihin, kuvailee Pentti Kettunen omassa tarinassaan.

Tukalasta tilanteesta huolimatta hän sai taakseen paikallisen osuuspankin ja kunnan tuen.

–Pentillä on mielestäni harvinaisen hyvä liikevaisto ja myyntilahjat, ja mikä tärkeintä, rohkeutta toteuttaa ideansa. Hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa vahvistivat luottamusta, kuvailee osuuspankin tuolloinen johtaja Leo Pakkanen historiikissa.

Myös tuolloiseen kunnanjohtajaan, Pekka Toivoseen, Pentti teki vaikutuksen: Tehometin hämärä ja sokkeloinen halli eivät tehneet vaikutusta, mutta nuori yrittäjä teki. Pentti esitteli ideoitaan ja yrityksen tulevaisuutta sellaisella innolla ja palolla, jollaista harvoin näki. Hän uskoi vahvasti asiaansa.

Historiikin kokoamista Jarkko kuvaa tunteelliseksi prosessiksi.

–On ollut mielenkiintoista seurata vanhempiani, kun he ovat tässä yhteydessä käyneet läpi neljän vuosikymmenen taivaltaan. Äidillekin on tässä prosessissa avautunut Tehometista kokonaan uudenlaisia näkökulmia.

Lopputulokseen Kettuset ovat erittäin tyytyväisiä.

–Teos on hieno tarinoiden kokoelma. Hienoa, että se saatiin nyt tehdyksi. Tosin tässä muistellessa on mieleen noussut niin paljon uusia tarinoita ja juttuja, että ainekset olisivat kasassa melkein toiseenkin kirjaan, naurahtaa Pentti.

–Näitä tarinoita on ollut mukava lukea. Niissä toistuvat positiiviset ja kannustavat asiat.

–Positiivisia ovat olleet myös lukijoiden kommentit. Selvästi huomaa, että monet kangasniemeläiset ja myös monet täältä pois muuttaneet ovat ylpeitä oman kylän yrityksen menestyksestä. Monet kertovat terveisissään siitä, missä kaikkialla maailmalla ovat Tehometin pylväisiin törmänneet.

Virstainpylväitä, Tehomet Oy:n historiikki. Painopaikka Teroprint. Ulkoasu Ilpo Aalto.