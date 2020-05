Kangasniemen seurakunta on aktiivinen somekanavissa – valtakunnallisessa vertailussa peräti seitsemäs

Kangasniemen seurakunta saa sosiaalisen median aktiivisuudestaan varsin hyvät arviot organisaatioiden menestystä sosiaalisessa mediassa mittaavan Underhoodin analyysissa. Seurakuntien valtakunnallisessa vertailussa Kangasniemi sijoittuu noin 400 listatun seurakunnan joukossa peräti seitsemänneksi. Kangasniemen edellä on vain suurten seurakuntien tai valtakunnallisten ryhmittymien kanavia.

Suomen ykkösenä on vertailussa Espoon Tuomiokirkkoseurakunta, kakkosena Kirkko Vantaalla ja kolmantena Kirkko Suomessa. Seuraavilla sijoilla ovat Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Turun Katariinanseurakunta ja Pirkkalan seurakunta.

Suuria seurakuntia paremmat pisteet Kangasniemi kerää vuorovaikutuksesta ja dialogista. Arvio kertoo siitä, että kysyjille ja kommentoijille vastataan. Keskustelu on vilkasta. Heikoimmat arviot Kangasniemi sai näkyvyydessä. Vertailussa huomioitiin sivun seuraajien ja tykkääjien määrää. Tässä kategoriassa pienen kunnan pieni seurakunta ei oikein isommilleen pärjää.

Underhoodin analyysin mukaan Kangasniemen seurakunta pärjää sosiaalisessa mediassa keskimääräistä paremmin. Underhoodin yleisarvosana 7.5 kertoo, että seurakunnasta pidetään. Yleisö on saatu innostettua ja sosiaalisella internetillä on jo todellista merkitystä.

Seurakuntien vertailussa Kangasniemi oli seitsemäs ja kaikkien yli 13 000 brändin joukossa sijaluku on 756. Kangasniemi saa kielen samankaltaisuudesta 9,3 pistettä, näkyvyydestä 3,1 ja dialogista täydet 10 pistettä. Arvion mukaan dialogipisteiden täysi kymppi on todellinen harvinaisuus minkä tahansa brändin tilastoissa.

–Dialogin kympistä on vaikea pistää paremmaksi. Sivustolla postausten määrä on 3,2 per päivä. Keskimäärin brändit päivittävät 0,2 kertaa päivässä ja parhaatkin vain 2 kertaa päivässä, joten Kangasniemi on todella edelläkävijä. Vastausprosentti yleisön kommentteihin hyvällä tasolla, 62,4 prosentissa, listataan arviossa.

Vaikka näkyvyyden suhteelliset pisteet eivät olekaan korkeat, on niihin syytä olla tyytyväinen. Seurakunnan sivuilla on 1321 tykkääjää, eli noin neljännes kuntalaisista. Arvioin mukaan tuo on huima saavutus.

Underhoodin arviossa Kangasniemen seurakunnan some-esiintyminen saa kehuja myös positiivisuudesta ja visuaalisuudesta. Kuvat ja videot ovat omalta osaltaan rakentamassa yhteisöllisyyttä.

Seurakunnan somenäkyvyydestä huolehtii muutaman aktiivisen vapaaehtoisen joukko seurakunnan työntekijöiden tuella. Sivuja osaltaan aktiivisesti päivittävä Päivi Kettunen on tyytyväinen Underhoodin arvioihin.

–Kyllähän tällaiset arvioit rohkaisevat. Mitään somekoulutuksia ja -oppeja ei meillä tekijöillä ole, mutta ilmeisesti olemme vaistonvaraisesti osanneet tehdä asioita oikein.

–Pyrkimyksenä on vastata kommentoijille ja kyselijöille. On tärkeää osoittaa, että somekin on kanava, jossa ihminen voi kohdata ihmisen. Aktiivisuus osoittaa, että somessakin seurakunta haluaa olla läsnä, painottaa Kettunen.

Facebookiin seurakunnassa mentiin aikoinaan Pirkka Sieviläisen johdolla. Resurssit eivät kuitenkaan riittäneet kovin aktiivisiin päivityksiin. Lisää mielenkiintoa sivuihin syntyi, kun Tuija Hokkanen alkoi julkaista sivuilla kuvia tapahtumista ja paikkakunnan maisemista.

–Meidän somekanavillamme pyritään samaan henkeen kuin majataloilloissa. Haluamme korostaa, että me kaikki ihmiset olemme saman arvoisia. Kaikki voivat tulla mukaan sellaisena kuin ovat.

–Nyt näinä korona-aikoina on selvästi voinut huomata, että sivumme tavoittavat entistä enemmän ihmisiä. On hyvä, jos somen kautta voimme olla tuomassa lohtua ja rohkaisua ihmisten arkeen, sanoo Kettunen.