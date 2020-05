Viranomaiset kehottavat välttämään vappuna kokoontumisia ja viettämään virtuaalivappua

Niin poliisi kuin terveysviranomaisetkin kehottavat kansalaisia viettämään vappua ilman kokoontumisia. Itä-Suomen poliisin mukaan ihmisten tapaamiset isommissa porukoissa ovat lisääntyneet viime aikoina ympäri maata. Itä-Suomen alueella kokoontuminen on suosituksen aikana ollut hyvin vähäistä. Poliisi toivoo hyvän ja vastuullisen toiminnan jatkuvan myös vapun aikana.

Poliisi valvoo vappuna kokoontumis- ja ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitusten noudattamista, mutta vastuullisen käyttäytymisen odotetaan lähtevän edelleen jokaisesta itsestään. Poliisi toivoo, että aikuiset seuraavat lastensa tekemisiä ja ohjaavat heitä vastuulliseen toimintaan.

Itä-Suomen poliisi muistuttaa, että julkisten kokoontumisten kielto koskee kaikkia kokoontumislain yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joissa olisi enemmän kuin 10 henkilöä. Vappunakaan ei saa järjestää vappuparaateja, kulkueita tai huvitilaisuuksia. Valtioneuvosto on lisäksi antanut suosituksen välttää tarpeetonta oleilua yleisellä paikalla.

Itä-Suomen poliisilaitos on varautunut vapun aikaan lisäämällä hieman poliiseja verrattuna muihin viikonloppuihin. Poliisi valvoo yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymistä auto-, jalka-, moottoripyörä – ja pyöräpartioin. Valvonnan pääpaino on maakuntakeskusten suurissa kaupungeissa. Etelä-Savossa, valvonnan keskeisimmät alueet Mikkelissä ovat Kirkkopuisto ja Naisvuori. Savonlinnassa poliisi valvoo erityisesti Riihisaaressa. Pieksämäellä painotettu alue on Hiekanpään ranta ja Varkaudessa Hertun ranta ja Taulumäen tori. Poliisi tulee puuttumaan tarpeettomaan oleskeluun yleisellä paikalla, jos siitä aiheutuu vaaraa tai häiriötä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai ihmisten terveydelle.

Poliisi toivoo, että jokainen meistä kantaa oman vastuunsa ja omilla toimenpiteillä mahdollistetaan sen, että korona ei pääse leviämään ja poikkeustilan rajoitteista päästäisiin vähitellen luopumaan, mikäli kehityssuunta on hyvä. Poliisin pääviesti on, että pysytään kotona ja seurataan tapahtumia sosiaalisen median kautta.

Virtuaalivappua voi viettää esimerkiksi Sisäministeriön ja Poliisin tarjoamalla virtuaalivappu.fi -tapahtumakanavalla, jonne on koottu linkkejä erilaisiin korona-ajan vapputapahtumiin. Sivulta löytyy myös vastauksia vapunviettoon liittyviin keskeisimpiin kysymyksiin.

Essote tiedottaa, että uusia koronatartuntoja ei ole löytynyt Essoten alueella viime viikonlopun jälkeen. Lukumäärä on pysynyt 51:ssä testien perusteella havaitussa tartunnassa. Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän ja pandemiapäällikkö Hans Gärdströmin vinkit turvalliseen vapunviettoon ovat seuraavat: