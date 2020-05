Pääkirjoitus: Historiikki ja kulttuuriteko

Tehomet Oy täytti viime vuonna 40 vuotta. Viime vuoden aikana tehtiin mittava työ, kun yhtiön tähänastinen historia monine tarinoineen koottiin kansien väliin. Nyt ilmestynyt historiikki on 152-sivuinen, näyttävä teos, joka kertoo kuvin ja sanoin Tehometin taipaleen pulsaattoripesukoneiden ja kylmiöiden valmistajasta pankkikriisin ja 90-luvun lamavuosien kautta Pohjoismaiden johtavaksi valaisinpylväsvalmistajaksi ja osaksi Valmont-konsernia.

Tehomet on monella tapaa poikkeuksellinen yhtiö ja Kettusen perhe monella tapaa poikkeuksellinen yrittäjäperhe. Poikkeuksellinen on myös yhtiön 40-vuotishistoriikki. Usein historiikkeja vaivaava kuivakkuus loistaa nyt poissaolollaan. Kuivakkuuden sijaan lukijalle tarjotaan lukuisia näkökulmia ja henkilökohtaisia tarinoita, joita Tehometin vuosikymmenet ovat tuottaneet. Erinomaista on, että yrittäjäperheen lisäksi ääneen pääsevät Tehometin työntekijät ja lukuisat yhteistyökumppanit. Mielenkiintoista on sekin, että Kettuset avaavat kirjan lopussa lukijoille omaa perhehistoriaansa, joka tietenkin on ollut elimellinen osa Tehometia.

Historiikki ei ole pelkkä historiikki, vaan sen julkaiseminen on samalla merkittävä kulttuuriteko. Monipuolisen tarinakirjon kautta kirja kartoittaa melkoisen palan paikallista lähihistoriaa. Samalla se on vahva tarina siitä, miten taloudellisten vaikeuksia ja 1990-luvun pahan laman kautta voidaan nousta menestykseen.

Toivottavasti monissa yrityksissä otetaan nyt Tehometista mallia. Tarinoita kannattaa ehdottomasti kerätä talteen, vaikka suunnitelmissa ei olisikaan historiateoksen painattaminen. Jälkipolvien silmissä menneiden vuosikymmenien työ voi saada kokonaan uuden perspektiivin, kun tarinat ja kokemukset pääsee lukeman paperilta. Ja voihan käydä niinkin, että yrittäjä itsekin oivaltaa vasta oman historiikkinsa luettuaan mitä kaikkea sitä on tullut tehdyksi.