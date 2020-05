Mökkikaupalla nyt hyvät näkymät – Kesämökit ja maaseutuasuminen kiinnostavat entistä enemmän

Koronavirus on pysäyttänyt Suomen ja sotkenut pahasti monen alan markkinat. Tilanteella on ollut kuitenkin positiivisetkin seurauksensa. Maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto arvioi Kunnallislehden haastattelussa aiemmin tässä kuussa, että koronakriisi voi lisätä kuluttajien kiinnostusta kotimaanmatkailuun ja mökkeilyyn.

–Maaseudun matkailuvirrat ovat viime vuosina kehittyneet suotuisasti. Uskon, että positiivinen vire jatkuu ja entisestään kehittyy, kunhan koronasta päästään. Kotimaanmatkailu ja suomalainen maaseutu näyttäytyvät tällaisen kriisin jälkeen turvallisina ja houkuttelevina. Myös paljon esillä olleet ilmastokysymykset puoltavat sitä, että jatkossa kotimaanmatkailun suosio kasvaa ja lentely ulkomaille vähenee, arvioi Aalto.

Koronan aiheuttama kriisi on saanut suomalaiset uskomaan entistä vahvemmin kotimaiseen, puhtaaseen maataloustuotantoon. Maaseudun tulevaisuuden puolesta puhuu myös etätyön korostuminen. Monille kesäasunnoille on tämän kevään aikana rakennettu etätyöpisteitä. Lisäksi monet suomalaiset ovat vakavissaan alkaneet pohtia muuttoa kesämökkipaikkakunnalleen.

Pankkien ja kiinteistövälittäjienkin tilastot kertovat maaseutuasumisen ja kesämökkeilyn kiinnostuksen lisääntymisestä. Kiinteistömaailman Pertti Orava teki viime viikolla Kangasniemellä asuntokaupat.

–Totta on, että maaseutuasuminen ja kesämökit kiinnostavat nyt ihmisiä aiempaa enemmän. Muutamia kauppoja on jo tehty ja kiinnostusta selvästi on ilmassa. Maaseutu ja etätyömahdollisuudet kiinnostavat nyt ostajia kovasti. Tämä tilanne tarjoaa Kangasniemen kaltaiselle kunnalle hyvät kehittymisen mahdollisuudet.