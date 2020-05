Essoten terveyspalvelujen johtaja kannustaa hoitoon: ”Sairaalassa ja vastaanotoilla on turvallista käydä”

Viikonlopun jälkeen Essoten alueelta ei ole testien perusteella löytynyt uusia koronatartuntoja.

– Kokonaistilanne on pysynyt hyvin rauhallisena. Riskiryhmien suojaaminen on edelleen todella tärkeätä. Annettuja ohjeistuksia tulee noudattaa ja vierailuja riskiryhmien luo välttää, korostaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essotesta kerotaan, että kuntayhtymä jatkaa Mikkelin keskussairaalalla sekä hyvinvointikeskuksissa ja -asemilla jakoa puhtaaseen ja epäpuhtaaseen puoleen sekä pyrkii normalisoimaan sairaalan toiminnot jatkossa mahdollisimman pitkälle.

Seppälä kiittelee, että valtakunnallisella tasolla on nostettu keskustelua varattujen aikojen perumisesta. Mikkelin keskussairaalan asiakkaat ovat peruneet aikoja muuta maata vähemmän, mutta perumisia tulee sinnekin liikaa.

– Sairaalassa ja vastaanotoilla on turvallista käydä. Jos potilaalla ei ole flunssaoireita, hoidon tai tarkastuksen aikaa ei ole syytä perua. Olemme pystyneet nostamaan erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnan liki koronaa edeltävälle tasolle, 90 prosenttiin normaaliin verrattuna. Koronan jälkeen tulee olemaan pitkät jonot. Nyt on hyvä aika käydä hoidossa, Seppälä kannustaa.