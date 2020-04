Essoten alueella kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi THL:n lastensuojeluyksikössä – altistuneita on paljon

0

Viikonlopun aikana Essoten alueelta on löytynyt kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaksi tartunnoista löytyi Sairilan koulukodista, joka on Mikkelissä sijaitseva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö.

– Sairilan koulukodin oppilaiden läheisiin on oltu yhteydessä. Essote testaa laajasti yksikön työntekijöitä ja nuoria. Todetut tartunnat rajautuvat yhteen asumisyksikköön ja altistuneet on asetettu karanteeniin, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Sairilan koulukodissa on 26 asiakaspaikkaa ja noin 70 työntekijää. Essote ja THL ovat sopineet, että tieto yksikön tartunnoista annetaan tässä tiedotteessa.

Kolmas Essoten alueen uusi tartunta on tullut muualta Suomesta tietoon. Henkilö asuu Essoten alueella, mutta hän käy töissä muualla.

– Molemmissa tapauksissa altistuneita on paljon ja tartuntaketjujen selvitykset ovat käynnissä. Muut tartuntaketjut ovat pääosin tiedossa, Seppälä sanoo.