Poikkeusolojen pähkinät osa 4

Poikkeusolojen pähkinät -visan neljännen osan kysymykset ovat Raija Vehmalan käsialaa. Hän haastaa seuraavaksi kysyjäksi Tuula Närväsen.

1. Kenen sanotaan olevan ensimmäinen kangasniemeläinen, joka tunnettiin ja tiedettiin pitäjän ulkopuolella?

2. Mikä rakennus on siirretty Kangasniemeltä Seurasaaren ulkomuseoon?

3. Mitä tehtävää hoiti Thomas Simonis Sikaniemensis eli Molitor vv. 1654-1659 Kangasniemellä?

4. Minkä linnun Nooa päästi ensimmäisenä arkista ulos?

5. Kuinka monen sankarivainajan nimi on kirjattuna sankarimuistomerkin kunniatauluihin?

6. Minkä niminen on kuvanveistäjä Juhani Saksan uurnalehdon muistomerkki Vihikankaan hautausmaalla?

7. Minkä merkittävän saavutuksen kangasniemeläiset rakennusmestari Viljo Haapala ja tohtori Eero Varonen tekivät v. 1966?

8. Mikä esine on Kangasniemen kunnan vaakunassa?

9. Montako kunnanvaltuutettua on Kangasniemellä?

10. Mikä on Etelä-Savon maakuntalintu?

Oikeat vastaukset löytyvät painetusta Kunnallislehdestä ja näköislehdestä sivulta 12.