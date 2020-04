Majatalo-lähetyksen aiheena herkkyys ja yhteisöllisyys

0

Kevätkauden viimeinen Majatalo-ilta on keskiviikkona 22.4. klo 18 alkaen. Lämpimään ja armolliseen iltaan voi osallistua mukavasti omalta sohvalta seurakunnan Facebook- ja YouTube -lähetysten kautta. Majiksesta jää näille kanaville myös tallenne, jota voi katsoa myöhemmin oman aikataulun mukaan.

Majatalo-illassa on tälläkin kertaa mielenkiintoiset vieraat ja aiheet. Mari Meriläinen kertoo ajatuksiaan Kangasniemi-hengestä ja yhteisöllisyydestä. Hän innostaa huomaamaan ympärillämme olevat hyvät asiat ja kertomaan niistä muillekin.

– Ollaan häpeilemättä maalaisia ja reilusti ylpeitä kotikunnastamme, yllyttää Mari.

Majatalon toisena aiheena on erityisherkkyys. Petra Laitinen kertoo Päivin haastattelussa oivalluksiaan tästä sinänsä terveestä ja normaalista ominaisuudesta.

– Erityisherkkyys tarkoittaa piirrettä, joka tekee ihmisestä herkemmän monenlaisille ympäristön ärsykkeille, esimerkiksi äänille sekä erilaisille tunnelmille ja tunnetiloille, valottaa Petra.

Kangasniemen seurakunnan järjestämän illan tuttuja aineksia edustaa Pirttiahon Jaakon raamattuopetus, jonka otsikkona on ”Yli ymmärryksen käyvä rauha”. Mainio Syvä Huokaus -bändi vastaa jälleen Majiksen musiikista. Majatalon pappina on Tuula, kun eläkepapiksi itseään tituleeraava Pirkka seuraa tällä kertaa iltaa ruudun äärellä.