Ei uusia koronatartuntoja Essoten alueella

Uusia korontatartuntoja ei ole Essoten alueella havaittu lauantain 18.4. jälkeen.

– Olemme onnistuneet tartuntaketjujen katkaisussa toistaiseksi todella hyvin. Epidemian alussa ilmaantuvuus Etelä-Savossa oli Uudenmaan jälkeen toiseksi korkeinta. Viimeisen viikon aikana tautia on täällä todettu väestöön suhteutettuna vähiten kaikista sairaanhoitopiireistä, vaikka näytteitä on otettu todella paljon, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essote suosittelee edelleen huomattavaa varovaisuutta varsinkin riskiryhmiin kuuluvien suhteen. Pääsiäisenä ja viime viikonloppuna Essoten kotihoito on huomannut, että riskiryhmiin kuuluvien omaiset ja läheiset ovat alkaneet kyläillä poikkeustilan alkuvaihetta enemmän.

– Riskiryhmiä koskevat rajoitukset pätevät edelleen. Läheisiä suojataan nyt parhaiten siten, että hänen luonaan ei vierailla. Eri alueiden väliset matkat levittävät tautia helposti. Vaikka liikkumisrajoitus Uudeltamaalta on purettu, niin liikkumista alueiden välillä kannattaa edelleen välttää. Yksikin henkilö voi tartuttaa todella monia, muistuttaa Seppälä.