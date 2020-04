Pääkirjoitus: Säästäminen on vaikea laji

0

Talouden ongelmat pääsivät viime syksynä yllättämään Kangasniemen päättäjät. Syntyneessä tilanteessa painettiin paniikkijarrua. Päätettiin yt-neuvotteluista, joiden tuloksena päädyttiin mm. lopettamaan elinkeinoasiamiehen virka. Lisäksi tehtiin pikaisesti kouluverkkoselvitys, jonka nojalla valtuusto joulukuussa päätti lakkauttaa Otto Mannisen ja Äkryn koulut.

On tietenkin ymmärrettävää, että tiukassa taloustilanteissa tehdään nopeita ratkaisuja. Jo nyt näyttää kuitenkin siltä, että äkkinäisillä päätöksillä on saatu aikaan säästöjen sijasta koko joukko hämminkiä. Hyvä kysymys on, olisiko hämminki vältetty tekemällä kaikessa rauhassa perusteellinen kouluverkkoselvitys, jossa olisi käyty läpi kaikki kunnan koulut ja myös varhaiskasvatus? Ja otettu samalla huomioon sekin, että kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaisu olisi voinut olla myös kyläkoulujen säilyttäminen? Nyt selvityksessä ei selvitetty, vaan etsittiin perusteita pikaisille säästöille.

Joukko oppilaiden vanhempia ja kyläaktiiveja valitti kunnanvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Nyt hallinto-oikeus on välipäätöksellään pysäyttänyt koulujen lakkautuksen täytäntöönpanon.

Välipäätös ei ennakoi hallinto-oikeuden lopullista kantaa. Mahdollista ovat edelleen sekä valituksen hyväksyminen että hylkääminen. Varmaa on kuitenkin se, että kunnalle tulee koulusuunnitelmiensa kanssa kiire. Hallinto-oikeuden vuoden 2018 vuosikertomuksen mukaan ratkaisujen keskimääräinen käsittelyaika oli 8,6 kuukautta. Itsehallintoon liittyvät kysymykset, joihin kunnallisvalitukset kuuluvat, ottivat keskimäärin 14,7 kuukautta. Elokuuhun ja koulujen alkuun on yllättävän vähän aikaa. Riippumatta siitä, miten valituksen lopulta käy, on mahdollista, että ensi syksynä koulunkäynti jatkuu Äkryssä ja Otto Mannisen koululla. Ainakin siihenkin vaihtoehtoon on kunnan varauduttava.