Kangasniemen kunta on avannut yksinyrittäjien korona-tukien haun. Tuen määrä on 2000 euroa ja sitä voivat saada päätoimiset yksinyrittäjät, joiden yrityksen taloudellinen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa ja taloudellinen tilanne on merkittävästä heikentynyt koronaepidemian johdosta, erityisesti 16.3. jälkeen. Tukea saavalla yrittäjällä ei tule olla verovelkaa tai jos sitä on, tulee yrittäjällä olla Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma. Tuki ei ole riippuvainen yritystoiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Kunta voi myöntää kertakorvauksen 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja korona-tuen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kunta kuitenkin kehottaa hakemaan tukea mahdollisimman pian. Kunta käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja tukea voi hakea sähköisesti. Lisätietoja ja linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyvät kunnan verkkosivulta.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Korona-tukea voidaan myöntää myös niin sanotuille kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance-yrittäjä voi saada tukea, kun freelance-yrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä, henkilöyhtiössä, osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.