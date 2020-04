Kouluterveydenhuollon yhteydenotot tulee tehdä neuvolan numeroon – kouluterveydenhoitajia on siirretty muihin kriittisiin terveydenhuollon toimintoihin

0

Essote on ohjannut kouluterveydenhuollon yhteydenotot neuvolan numeroon. Pandemian johdosta yhteydenotot kouluterveydenhuollon palveluihin on siirretty Essoten neuvolan keskitettyyn numeroon 015 744 7744, johon voi soittaa kello 8-14 välisenä aikana. Numerossa vastaa terveydenhoitaja, joka tarvittaessa vie asian kouluterveydenhoitajalle.

– Olemme keskittäneet palvelua, koska meillä on kouluterveydenhuollossa nyt vain kaksi terveydenhoitajaa. Suurin osa kouluterveydenhoitajista on siirretty muihin kriittisiin terveydenhuollon toimintoihin, kertoo Essoten neuvola- ja perhepalvelujen esimies Johanna Puhakka.