Koronatartuntojen määrä nousi Essotessa lukemaan 47 – koronavirustestausta lisätään

0

Koronaviruksen johdosta sairastuneiden määrä on Essoten alueella noussut lukuun 47. Eiliseen (15.4.) verrattuna kasvua testien perusteella sairastuneiksi havaittujen määrässä on kolme henkilöä.

-Taudista parantumisten suhteen alkaa näyttää paremmalta. Noin puolet potilaista on parantunut tai parantumassa lähiaikoina, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirustestausta lisätään. THL:n yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa laatiman päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.

Ohjeen tavoitteena on torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky. Tavoitteena on myös jäljittää tehokkaasti tartuntaketjuja ja luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jonka avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja kestoa.

– Testaus on ketju, joka alkaa terveydenhuollossa tehtävästä näytteenotosta. Sen jälkeen näyte tutkitaan laboratoriossa. Tuloksen perusteella sairastuneet voidaan tunnistaa nopeasti, hoitaa eristysolosuhteissa sairaalassa tai kotona sekä estää jatkotartuntoja asettamalla altistuneet karanteeniin, sanoo ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä tiedotteessa.

THL:n mukaan laboratoriot pystyvät tutkimaan jo yli 4000 näytettä päivässä. THL tiedotti asiasta eilen 15. huhtikuuta.