Itä-Suomen poliisi pyytää tunnistamaan omakotitalomurroista peräisin olevaa takavarikoitua omaisuutta

0

Itä-Suomen poliisilla on ollut tutkittavana omakotitaloihin eri puolilla Suomea kohdistuneita törkeitä varkauksia. Poliisi on edistynyt rikoskokonaisuuden esitutkinnassa ja suorittanut kotietsintöjä muun muassa Liettuassa. Rikoksiin epäiltyjä tekijöitä on otettu kiinni ja vangittu.

Kotietsintöjen yhteydessä poliisi on takavarikoinut huomattavan määrän anastetuksi epäiltyä omaisuutta kuten koruja ja kelloja, sekä muuta omaisuutta, kuten kameroita, matkapuhelimia, ruokailyvälineitä ja keräilyrahoja. Osa takavarikoiduista omaisuudesta ei ole välttämättä rahallisesti arvokasta, mutta poliisille on tutkinnallisesti tärkeää saada selville anastetun omaisuuden alkuperä. Tutkinnassa kaikille takavarikoiduille esineille ei ole toistaiseksi löytynyt omistajaa.

Poliisi uskoo, että takavarikoidut esineet ovat peräisin pääasiassa eri puolilla Suomea 20.07.2019 – 16.11.2019 välisenä aikana tehdyistä omakotitalomurroista. Poliisi pyytää edelleen asuntomurron kohteeksi joutuneita tunnistamaan takavarikoitua omaisuutta. Esineet on valokuvattu, numeroitu sekä lajiteltu tuotetyypeittäin ja valokuvat niistä ovat nähtävissä Itä-Suomen poliisilaitoksen verkkosivulla, jonne pääsee tästä.

Takavarikossa olevaa omaisuutta on myös tunnistettu ja palautettu takaisin oikeille omistajille. Tunnistusten myötä on paljastunut myös uusia omaisuusrikoksia, jotka eivät olleet aiemmin poliisin tiedossa.

Jos on joutunut asuntomurron uhriksi vuonna 2019 heinä-joulukuun välillä ja tunnistaa jonkun esineistä omakseen, voi ottaa yhteyttä Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkijoihin ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, soittamalla vihjenumeroon 029 541 5232 tai suoraan lähimpään poliisiin.

Poliisi pyytää yhteydenotoissa ilmoittamaan tunnistettavan esineen valokuvassa näkyvän numeron, kertomaan lyhyen perustelun esineen omistajuudesta sekä tiedot siitä milloin ja mistä osoitteesta esine on anastettu sekä onko asiasta jo tehty rikosilmoitusta. Poliisille voi kertoa myös, jos itseltä löytyy anastetuista esineistä valokuvia sekä jättää yhteystietonsa. Tarvittaessa poliisi ottaa ilmoittajaan yhteyttä kevään aikana.