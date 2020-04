Poikkeusolojen pähkinät 3

0

Poikkeusolojen pähkinöiden kolmannen osan kysymykset ovat Juha Kempin käsialaa. Hän haastaa ensi viikon kysymysten laatijaksi Raija Vehmalan.

Kysymykset:

1. Missä Puulan saaressa sijaitsee Otto Mannisen ja Anni Swanin kesähuvila Kotavuori?

2. Kuka kangasniemeläinen kirjailija kirjoittaa Annasta ja Elviksestä?

3. Mikä on osa papin asua ja on samalla rohdoskasvi sekä kunta?

4. Missä kunnassa käynnistettiin ensimmäinen koulu Etelä-Savossa? Vuodesta lisäpiste.

5. Mainitse kolme Kangasniemellä syntynyttä urheilijaa, jotka ovat edustaneet Suomea yleisurheilun maaotteluissa? Lajeista lisäpiste.

6. Mikä oli Mikkelissä sijainnut Lokki (1941-1944)?

7. Minä vuonna Kangasniemellä aloitti lukio ja kuka toimi sen rehtorina?

8. Mikä on Suomen kansalliskukka?

9. Kumpi seuraavista kaupungeista on idempänä Imatra vai Joensuu?

10. Missä maakunnassa sijaitsee Koloveden kansallispuisto? Lisäpiste jos osaa mainita kunnat, joiden alueella se sijaitsee?

Oikeat vastaukset kysymyksiin löytyvät Kangasniemen Kunnallislehden sivulta 12 paperisesta ja näköislehdestä.