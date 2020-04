0

Yksi henkilö on menehtynyt pääsiäisen aikana koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Kyseessä on iäkäs riskiryhmään kuulunut henkilö, Essote tiedottaa. Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapaukseen liittyen Essote ei anna asiasta lisätietoja. Testien perusteella havaittujen tartuntojen kokonaismäärä on Essoten alueella nyt 43.