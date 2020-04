Uusia korontartuntoja löytyy päivittäin Essoten alueella – Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanotto on pääsiäisenä suljettu

0

Uusia koronatartuntoja löytyy hyvin rauhallisella 1-2 tartunnan päivävauhdilla Essoten alueella. Testien perusteella havaittujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 38.

– Tällä hetkellä epidemia ei ainakaan kiihdy alueellamme. Olemme myös pystyneet edelleen selvittämään kaikki tartuntaketjut. Osa tapauksista vaatii sairaalahoitoa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Pääsiäisen aikaan Essote palvelee akuuteissa terveysongelmissa päivystyksen kautta 24/7. Monitoimijapäivystykseen kuuluva sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa muissa akuuteissa kysymyksissä myös ympäri vuorokauden.

– Poikkeuksellinen tilanne näyttää olevan monelle vaativa henkisesti. Tällä hetkellä minussa herättää enemmän huolta ihmisten muu jaksaminen kuin koronaan sairastuminen. Tukea on saatavilla myös muihin kuin suoraan koronaan sairastumiseen liittyvissä kysymyksissä, Seppälä muistuttaa.

Päivystysapuun saa yhteyden soittamalla numeroon 116 117 ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen numero on 044 794 2394.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanotto on suljettu pääsiäisenä pe 10.4. – ma 13.4. Sulkuaikana lääkäripäivystys on Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä, jonne ajanvaraus on päivystysavun ympärivuorokautisesta numerosta 116 117.