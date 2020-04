Pääkirjoitus: Maltti on valttia

0

Koronavirus yltää vakavat vaikutuksensa myös maailman talouteen. Asiantuntijoiden ennusteet tulevasta vaihtelevat kovin. Jotkut arvioivat, että talouskäyrästä tulee jyrkkä V: alas mennään nopeasti, ja kun pandemia on ohi, noustaan ylös yhtä nopeasti. Toiset taas arvioivat, että edessä on pitkä taantuma, jonka jälkeen talous toipuu hitaasti ja vaivalloisesti.

Tulevat suunnat nähdään myöhemmin. Nyt kuitenkin maailman talous seisoo. Suomen talous seisoo. Ja samoin seisoo Kangasniemi. Yrityksillä on vaikeaa, työttömillä, lomautetuilla ja lomautusuhan alla elävillä työntekijöillä on vaikeaa ja vaikeaa on myös kunnalla. Talous oli pahasti miinuksella jo viime syksynä. Nyt talouden näkymät ovat entistä synkemmät.

Maan hallitus on vedonnut, että kunnat pidättäytyisivät mittavista irtisanomisista ja lomautuksista koronaviruksen aiheuttamassa epävarmuudessa. Hallitus on luvannut yrityksille tukipaketteja ja vahvaa tukea on tulossa myös kunnille. Kuntataloutta on tarkoitus helpottaa mm. yhteisöveron jako-osuuksien määräaikaisella nostamisella. Lisäksi hallitus on tuomassa kevään kehysriihen yhteydessä ja uudessa lisätalousarviossa uusia keinoja julkisen talouden auttamiseen.

On hienoa, jos tässä hankalassa tilanteessa kunnalta ja yrityksiltä löytyy malttia odottaa rauhassa hallituksen lupaamien tukikonstien tuloa. Ongelmien mittaluokka on niin suuri, että kokonaisuuden kantamiseen tarvitaan valtion leveät hartiat. Tässä tilanteessa panikoimalla ja hätäilemällä voidaan pahentaa tilannetta. Paikallisella tasolla lomautukset ja irtisanomiset kopsahtavat lopulta kunnan omaan nilkkaan, kun verotulojen kertymä supistuu.