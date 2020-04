Koronatartuntojen määrä kasvoi yhdellä Essoten alueella – varmistettuja tautitapauksia on nyt 36

0

Testien perusteella todettujen koronavirustartuntojen määrä kasvoi Essoten alueella eiliseen (7.4.) verrattuna yhdellä. Kokonaismäärä on nyt 36.

– Tilanne on edelleen hyvin rauhallinen, toteaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essote kertoi eilen tiistaina 6.4. ensimmäistä kertaa taudista parantuneiden määristä. Nykyisten tietojen perusteella koronaviruksen aiheuttamasta taudista on parantunut noin neljäsosa sairastuneista. Pieni osa sairastuneita on vaatinut sairaalahoitoa. Essoten alueella ei ole ollut kuolemantapauksia koronaviruksen takia.

– Olemme suhtautuneet pidättyväisesti parantuneiden lukumääristä kertomiseen. Joillain potilailla tauti on jatkunut lievänä pitkäänkin, joten mitään tarkkoja lukuja on mahdotonta esittää, kertoo Seppälä.

THL:n koronakartan mukaan 23 tautitapausta on todettu Mikkelissä. Saman kartan mukaan lähikaupungeista Jyväskylässä tartuntoja on 73. Koko maassa varmistettuja tautitapauksia on nyt 2487. THL:n mukaan näytteiden kirjaamisessa ja ilmoittamisessa saattaa olla viiveitä. Ilmoitetut tapaukset jakautuvat koronakarttaan näytteenottopäivän mukaan. Päivittäin todettuja uusia tapauksia koskeva tieto voi muuttua, kun laboratorioiden raportoinnin ja tiedonsiirron puutteita korjataan takautuvasti.

THL:n mukaan suurin osa Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on ollut lieviä. Sairaalahoidosta on toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Riski tartunnan saamiselle on THL:n mukaan kuitenkin kohonnut koko maassa.