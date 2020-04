Maria Kuutti tänään LANU! -livessä

0

Monia tapahtumia perutaan, mutta samalla löytyy uusia, luovia tapoja tapahtumien järjestämiseen. Lasten ja nuorten kirjallisuuteen keskittyvä LANU!-festivaali on hyvä esimerkki siitä. Se järjestetään sosiaalisessa mediassa 3.–9. huhtikuuta. Kyseessä on Suomen ensimmäinen täysin virtuaalinen lasten- ja nuorten kirjallisuuteen keskittyvä tapahtuma.

Sen sijaan, että korona olisi perunut LANU!-festivaalin, se synnytti sen.

– Ajatus festivaalin järjestämisestä syntyi Twitter-ketjusta vasta pari viikkoa sitten, kertoo tapahtuman tuottaja ja kuvittaja-kirjailija Erika Vik.

Vikin mukaan maailmassa tapahtuneet muutokset saivat hänet kokemaan, että jotain olisi tehtävä.

Festivaali koostuu sosiaalisessa mediassa tapahtuvista esityksistä. Esiintyjät kertovat esimerkiksi työstään, vastaavat yleisön kysymyksiin ja jakavat lukuvinkkejä. Lisäksi päästään näkemään mm. improvisoitua tarinankerrontaa, livepiirtämistä ja kirjojen julkistustilaisuuksia.

Esiintyjäkaartiin kuuluu kirjailijoita, kuvittajia, sarjakuvataiteilijoita sekä alan aktiiviharrastajia. Mukana on myös kangasniemeläinen lastenkirjailija, Anna ja Elvis sekä Onni ja Aada -sarjoista tunnettu Maria Kuutti.

Kuutin esiintyminen nähdään tiistaina 7. huhtikuuta. klo 17-17.30 kirjailijan Facebook-sivustolla ”Lastenkirjailija Maria Kuutti”. Sinne ilmestyy tallenne, joka on nähtävillä jälkikäteenkin. Kuutti kertoo arjestaan kirjailijana, vastaa yleisön kysymyksiin ja lukee pienen tekstinäytteen. Hän myös paljastaa, mikä auttaa häntä jaksamaan.

–Itse olen innolla mukana, ja olen valinnut tekstinäytteen ensi vuonna ilmestyvästä Anna ja Elvis -kirjasta. Sitä ei ole vielä kustantamokaan nähnyt. Kirjan työnimi selviää esityksessä, lupailee Kuutti

Kuutin lisäksi tapahtumassa esiintyvät mm. kirjailijat Salla Simukka ja Emmi Itäranta, kuvittaja-kirjailija Sanna Pelliccioni sekä laulaja-lauluntekijä Mariska. Yhteensä mukana on yli 40 esiintyjää.

Festivaalin sivusto on Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/LANUfestarit/. Siellä on esillä koko ohjelma.

Osa esityksistä on koulupäivän aikana. Festivaali tarjoaakin oivaa sisältöä koulujen kirjallisuuden opetukseen.