Vastakkainasettelua vältettävä

Koronavirus leviää Suomessa väistämättömästi. Maan rajojen sulkeminen, Uudenmaan liikennesulut, ravintoloiden sulkemiset, koulujen ja oppilaitosten sulkemiset, kokoontumiskiellot, kehotukset pysytellä kotona ja ohjeet käsien pesemisestä ovat kaikki varmasti tarpeellisia. Välttämättä ne eivät virusta pysäytä, mutta toivottavasti hidastavat sen etenemistä niin, että terveydenhoitojärjestelmä ei kriisissä tukehdu.

Tauti on vaarallinen. Pahinta on, että tietoa taudista ja sen etenemisestä ei ole tarpeeksi. Asiantuntijatkaan eivät osaa sanoa tarkasti, miten virus toimii. Ei tiedetä, miksi se vie toisilta hengen ja on toisilla täysin oireeton.

Epätietoisuus luonnollisesti lisää pelkoa ja ahdistusta. Ehkä juuri epätietoisuudesta johtuen korona on pureutunut pahasti myös suomalaisten korvien väliin. Facebook ja netin keskustelupalstat ovat täynnä mutu-asiantuntijoita, jotka väittävät hallitsevansa tilanteen paremmin kuin maan hallitus ja THL:n asiantuntijat. Jos asiantuntijat ovat ymmällään ja epätietoisia, miten kotisohvalla eristyksissä istuva kansanmies voisi löytää tietoverkkojen uumenista paremmat vastaukset?

Toisaalta kriisi on yhdistänyt suomalaisia. Toisaalta kriisi on kärjistänyt tunnelmia ja lisännyt vastakkainasettelua. Me ollaan meitä, muut ovat muita. Kesämökeilleen koronaa pakoon tulleita kansalaisia uhkaillaan ja haukutaan sosiaalisen median palstoilla. Kangasniemelläkin raja uusmaalaisten ja alkuasukkaiden välillä näyttäytyy some-kommenteissa paljon jyrkempänä kuin nelostien tiesululla.

Selvää on, että pienillä paikkakunnilla terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset. On ymmärrettävää, että kunkin toivotaan nyt pysyttelevän omalla kotipaikkakunnallaan. Vastakkainasettelua mökkiläisten ja kangasniemeläisten välillä on kuitenkin syytä välttää. Ei ole meitä tai muita. On vain meitä, jotka kaikki olemme Kangasniemen ja Puulan lumoissa. Yhdessä me voimme selättää koronaviruksen. Ja koronan mentyä me voimme yhdessä nauttia Puulan kauneudesta.

Kalevi Tiitinen