Kangasniemellä on varsin vankka tietovisojen harrastajakunta. Nyt kun baarit ovat kiinni, julkaistaan Kangasniemen Kunnallislehdessä joko viikko lukijoiden laatima tietovisa nimellä Poikkeusolojen pähkinät. Tietovisaa voi jokainen lehden tilaaja ja lukija miettiä miten sen kotioloissa toteuttaa. Voit miettiä ihan itseksesi vastauksia. Tai sitten järjestää laajemman ja kilpailuhenkisen visan perheen, naapureiden tai kavereiden kesken.

Kysymysten tekijä vaihtuu viikoittain ja aina viikon kysymysten laatija haastaa seuraavan henkilön. Lehden toimitukseen voi myös itse ilmoittautua tietovisan laatijaksi, jos haaste ei muuten osu kohdalle. Kysymykset ensimmäiseen visaan laati tietovisaidean isä Janne Savolainen, seuraavaksi haasteen saa Aki Timonen.

Ja tässä ensimmäiset Poikkeusolojen pähkinät;

1.Minä vuonna Kangasniemen kunnallislehti on perustettu?

2.Mikä tunnus on Suomen tasavallan presidentin kielekkeisen valtiolipun tangonpuoleisessa yläkentässä?

3.Kenen synnyinkoti oli Tipsalon torppa?

4.Minkä värinen on muumimamman käsilaukku?

5.Missä kunnassa sijaitsee Etelä-Savon korkein kohta? Lisäpisteet nimestä ja korkeudesta.

6.Kangasniemeltä kotoisin oleva Ringa Ropo hyppäsi 9.8.1990 edelleen voimassa olevan pituushypyn Suomen ennätyksen, mutta paljonko oli hypyn pituus?

7.Minä vuonna Kangasniemen nykyinen kirkko on vihitty käyttöön? Lisäpiste oikeasta päivämäärästä.

8.Mikä tai mitä on Kangasniemellä sijaitseva Quisnam Vertitur?

9.Suomen suurin järvilohi on saatu Puulalta vuonna 2002, mutta paljonko se painoi?

10. Mikä on aikaisin ja myöhäisin ajankohta (päivämäärä) kun jäät ovat lähteneet Puulalta (Simpiänselkä) seurantajakson 1970-2019 aikana? Lisäpisteet oikeista vuosiluvuista.

Katso tietovisan oikeat vastaukset paperisen Kunnallislehden tai näköislehden sivulta 21.