Koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen Essoten alueella

Havaittujen koronatartuntojen määrä jatkaa edelleen hienoista kasvua Essoten alueella. Eiliseen (1.4.) verrattuna tartuntoja on löydetty kaksi uutta ja nyt niitä on yhteensä 28.

-Olemme onnistuneet selvittämään näidenkin tartuntaketjut. Kokonaistilanne on edelleen hyvin rauhallinen, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Poliisin julkisuuteen antamien tietojen mukaan huumeiden tulo koko maahan on tyrehtynyt. Tämä on johtanut siihen, että päihteiden käyttäjät pyrkivät hankkimaan huumaavia lääkkeitä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiristä. Turvallisuuspäällikkö Seppo Hujanen kertoo, että joitain havaintoja huumetilanteen muutoksesta on näkynyt Essoten piirissä. Kuntayhtymän henkilöstöä on varoitettu päihteiden käyttäjien uusista pyrkimyksistä.

-Essote on ryhtynyt lukuisiin varotoimiin. Esimerkiksi keskussairaalassa vartiointia on lisätty. Meidän kauttamme päihteitä ei kannata yrittää hankkia. Ikäihmisiä kehotamme olemaan päästämättä ketään tuntematonta sisälle. Essoten työntekijöillä on henkilökortti, Hujanen muistuttaa.

Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen kehottaa päihteiden käyttäjiä hakeutumaan kuntayhtymän riippuvuusvastaanotolle. Hoitajan vastaanotto on avoinna ilman ajanvarausta arkipäivisin klo 8.15-10.30. Vastaanoton puhelinnumero on 040 3597 999.

-Riippuvuusvastaanotto toimii aivan normaalisti ja vastaanotolle on turvallista tulla. Huomioithan, että jos sinulle on ylähengitystieoireita, niin soita aina etukäteen vastaanotolle. Nyt olisi hyvä ja luonteva aika hakea päihdeongelmaan apua riippuvuusvastaanoton palveluista, Mutanen vinkkaa.

Essoten riippuvuusvastaanotto tarjoaa palveluja yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmaisille ja heidän läheisilleen. Riippuvuusvastaanotolta saa muun muassa ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisu- ja avovieroitushoitoa sekä tapaamisia yksilöille, pareille ja perheille.