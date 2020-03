Tilannekuva: Koronatartuntojen määrä kasvaa loivasti Essoten alueella

0

Essoten alueen koronavirustartuntojen määrä on torstaiaamun (26.3.) tietojen perusteella tullut pientä kasvua edellispäiviin verrattuna. Muutamat alueella sairastuneet ovat saaneet taudin vakavan muodon ja osa on sairaalahoidossa.

– Väliaikatietona kerrottakoon, että alueellamme on 12 testeissä sairastuneeksi todettua. Toistaiseksi kaikkien sairastuneiden tartuntaketjut on pystytty selvittämään. Tilanteemme on siinä mielessä hyvä, kertoo terveyspalvelujen Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essote on testannut noin 160 potilasta.