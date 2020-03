Pääkirjoitus: Paikalliset palvelut pitää säilyttää

0

Koronavirus on pistänyt maailman sekaisin. Globalisaatio on vain kaukainen muisto tilanteessa, jossa kansalaisia käsketään pysymään kotona, välttämään liikkumista ja karttamaan turhia kontakteja.

Suomen hallitus on tarttunut mittavaan haasteeseen napakasti ja tehnyt rohkeasti koviakin päätöksiä. Nyt on edessä ravintoloiden, baarien, yökerhojen ja kahviloiden ovien sulkeminen. Lisäksi ollaan rajaamassa pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumista.

Kovatkin päätökset ovat nyt perusteltuja. Ihmiskunta joutuu kohtaamaan uuden viruksen, jonka käyttäytyminen ja vaarallisuus ei ole vielä kunnolla tiedossa. Kontaktien välttäminen ja liikkumisen rajoittaminen on nyt ainoa konsti, jolla voidaan yrittää estää epidemian äkillinen paheneminen ja suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän ylikuormittuminen.

Koronaviruksen vaikutukset eivät kuitenkaan ole vain terveydellisiä. Talous joutuu nyt äärimmäiselle koetukselle sekä globaalisti että paikallisesti. Kun kulutus pysähtyy, koittavat moniin yrityksiin hankalat ajat. Ravintolat, kahvilat ja olutkuppilat ovat kärsineet hiljaisista ajoista jo muutaman viikon. Nyt ovien sulkeminen hallituksen päätöksellä tuo alalla lähes täyden stopin.

Tärkeää on, että tässä vaiheessa hallitus tekee kaikkensa, jotta lomautetuiksi ja irtisanotuiksi joutuvat työntekijät ja vaikeuksiin joutuvat yrittäjät autetaan yli poikkeusaikojen. 1990-luvun alun lamassa yritykset ja yksityiset velalliset unohdettiin. Jälki oli tuolloin karmeaa. Toivottavasti nyt toimitaan järkevämmin ja varmistetaan, että hyvin toimivat ja terveet yritykset eivät ajaudu koronan vuoksi konkurssiin.

Erinomaista esimerkkiä yhteiskuntavastuusta näyttää paikallinen osuuspankkimme. Asuntovelallisille järjestyy lykkäystä lainanmaksuun. Myös yrittäjien lainoissa joustetaan ja pankin kiinteistöissä toimiville vuokralaisille luvataan helpotuksia. Toiminta kertoo pankin vahvuudesta. Samalla se kertoo myös siitä, että pankin johdolla ja hallinnolla on sydän paikallaan. Apua on annettava silloin kun sitä tarvitaan.

Tärkeä rooli tilanteessa on myös meillä kuluttajilla. Kangasniemen laadukkaita palveluita aina kehutaan. Nyt niiden säilyminen on kiinni siitä, että asiakkaat ovat oman paikkakunnan yrityksille uskollisia. Tehdään ostoksia ja haetaan kotiin ruoka-annoksia. Ja samalla toivotaan, että koronakriisin jälkeen meillä on edelleen hyvät ja kattavat palvelut.