Lounaspaikat keskittyvät kuljetuksiin ja take away -myyntiin

0

Vaikka ravintolat, baarit ja kahvilat joutuvatkin sulkemaan ovensa, haluavat kangasniemeläiset yrittäjät jatkaa asiakkaidensa palvelua. Teboililla ja Shellillä muu toiminta jatkuu ennallaan, mutta koronaviruksen torjuntatoimet sulkevat perinteisen lounaslinjaston.

Shelliltä voi tilata kotiin lounasta, listaruokia, pizzoja ja hampurilaisia. Tänään klo 18 mennessä voi tilata huomiselle lounaskuljetuksen ja ylihuomiselle järjestyvät cateringruoat kuten karjalanpaistit, laatikkoruoat, lasagnet sun muut. Kympillä saa lounaspaketin, johon sisältyy kuljetusmaksu. Muut ruuat kuljetetasiakkaidenaan taajama-alueelle kolmen euron kuljetusmaksulla. Ruoat toimitetaan kotiovelle ja kerrostaloissa ala-ovelle.

–Kuljetuspalvelu avulla pystymme jatkamaan toimintaa ja pitämään hellat kuumina, vaikka ruokapuolen ovet joudutaankin sulkemaan., selvittä Maria Rahikainen.

Ruokien kotiinkuljetuksen kehittäminen ja drive in -tyyppisen palvelun kehittäminen huoltamon pihaan ovat jo pitkään olleen Rahikaisen suunnitelmissa. Nyt koronavirus poikkeustiloineen pakotti edistämään suunnitelmia nopealla aikataululla. Pizzoja ja hampurilaisia on Shelliltä aiemminkin haettu mukaan runsaasti. Mukaan voi noutaa myös lounasannoksia.

–Noutoruoan osuus nousi meillä heti, kun hallitus kertoi koronaan liittyvistä rajoitustoimistaan, kertoo Rahikainen.

Rahikainen on maatalon tyttö, joten hän arvostaa kotimaista maataloustuotantoa ja haluaa tarjota asiakkailleen puhtaista, kotimaisista raaka-aineista valmistettua, herkullista kotiruokaa.

–Hyvistä raaka-aineista ja ruokien laadusta haluamme pitää kiinni. Muilta osin olemme joustavia. Mielellämme neuvottelemme pidempiaikaisista ja isommista ruokapalvelupaketeista erikseen. Kuljetusjärjestelyiden mahdollisesta laajentamisesta olemme neuvotelleet Samin Taksin kanssa, joten kuljetukset onnistuvat taajama-aluetta kauemmaksikin, jos kysyntää on, lupaa Rahikainen.

Teboililla on selvästi huomattu koronan vaikutukset. Bensiinipumpuilla on tavanomaista vähemmän tankkaajia ja roimasti on supistunut lounasasiakkaidenkin määrä.

–Arkipäivinä lounastajien määrä on puolittunut. Sunnuntailounaan menekistä lähti 90 prosenttia, joten siitä påätimme luopua jo alkuviikosta. Sen sijaan noutoruoan osuus on pysynyt vakaana. Meiltä saa mukaan lounasannoksia, pizzoja ja hampurilaisia. Varsinkin pizzat ovat olleet nyt suosiossa, kertoo Anna-Mari Pöyry.

Perinteinen lounaslinjasto joudutaan nyt sulkemaan, mutta muuten Teboilin toiminta jatkuu ennallaan.

– Lounasannoksia, hampurilaisia ja pizzoja saa kuitenkin mukaan entiseen malliin. Toivottavasti asiakkaat tässä vaikeassa tilanteessa käyttävät mahdollisimman paljon paikallisia palveluita. Varsinkin ravintolatoimintaan koronan aiheuttamat ongelmat iskevät nyt pahasti, sanoo Pöyry.

Siiskosellakin lounasasiakkaiden määrä lähti supistumaan heti koronaepidemian alettua.

–Sitäkin on ennätettiin jo valmiiksi miettiä, että pistettäisiin lounaspuoli kokonaan kiinni ja keskityttäisiin ruoka-annosten toimituksiin, sanoo Mika Hietala. Nyt hallitus teki tuon päätöksen yrittäjän puolesta.

–Valmistamme annoksia vanhusten ruokapalvelulle, joten meille on erittäin tärkeää sekä henkilökuntamme että ruokapalveluasiakkaidemme suojaaminen mahdollisilta virustartunnoilta.

Siiskoselta on ruoka-annoksia toimitettu myös muutamille ikäihmisille, jota aiemmin ovat itse tulleet säännöllisesti lounaalle.

–Jos haluatte mukaan ruokapalvelun piiriin, ottakaa vaan yhteyttä niin sovitaan asioista. Kuljetuspalvelumme toimii taajama-alueella.

Poikkeusoloissa asiakas ei ehkä pääse pullan luokse, siispä pulla tulee asiakkaan luokse, kertoo Reissupannun Pullapirssin mainos. Ensimmäisen pullakierroksensa Katja Vaittisen Saab pyöräytti viime perjantaina. Leivonnaiset kulkivat pirssin kyydillä keskusparkkiin ja Lapaskankaan leikkikentälle.

–Kun ravintolat ja kahvilat joutuvat sulkemaan ovensa, kylillä kiertävä pulla-auto on ehkä tapa, jonka turvin voimme jatkaa toimintaamme. Pullien kotiinkuljetuksista on tullut kysyntää myös asiakkailta, kertoo Vaittinen.

Pullapirssi on persoonallinen peli. Vuoden 1990 Saab täyttää syksyllä 30 vuotta. Katja Vaittista se on palvellut uskollisesti jo 15 vuotta.

–Aikoinani hankin sen ostoon rahat ilmaisjakelulehtiä jakamalla. Minulle se on paljon enemmän kuin auto.

Maanantaina Saab päästeli outoja sivuääniä. Olisiko ollut uuden roolin mukanaantuomaa jännitystä? Sivuäänistä huolimatta pullapirssi aikoo jatkossakin pörrätä Reissupannusta taajama-alueella Lapaskankaan, Salmenkylän, torin ja Vihikankaan tienoilla. Herkulliset leivonnaiset voi tilata itselleen soittamalla Reissupannuun. Toki leipomukset voi käydä myös itse hakemassa mukaansa kahvilasta.

–Toivottavasti ihmiset miettivät, millaiset palvelut tällä kylällä on koronan jälkeen. Onko lempikampaaja tai kahvila vielä olemassa? Muutaman kuukauden kriisi voi tehdä isoja lovia meidän palveluverkostoomme. Siksi on tärkeä kriisin keskelläkin käyttää paikallisia palveluita, sanoo Vaittinen.