Kolumni: Kun maailma pysähtyi

0

Vielä pari viikkoa sitten odotimme saapuvaa kevättä ja elimme turvallisessa kuplassa, johon muualla – jossain kaukana – jyllännyt korona-virus ei ollut vielä iskenyt. Mutta sitten se tuli ja yhdessä yössä kaikki mullistui. Suomessa reagoitiin varsin nopeasti ja lukuisilla toimilla pyritään turvaamaan kansalaisten terveyttä ja yhteiskunnan toimintaa niin hyvin, kuin se tässä aika hallitsemattomassa tilanteessa on mahdollista.

Terveys on tietysti tärkein asia, mutta heti perässä tulevat valtavat taloudelliset vaikutukset, joita koronan lamauttama maailma tulee kokemaan. Ensimmäisinä kriisistä kärsivät pienet yritykset, joilla ei useimmiten ole minkäänlaisia puskureita tällaisen äkillisen kriisin varalle. Kun tässä tilanteessa – aivan oikein – hallituksen toimilla on rajoitettu turhaa kanssakäymistä ja liikkumista viruksen leviämisen estämiseksi, ovat suurimpina kärsijöinä palvelusektorin yritykset, matkailu ja majoitus, ravintola-ala, liikenne ja pienet erikoisliikkeet. Juuri näitä yrityksiä meilläkin on Kangasniemellä lukuisia ja ne ovat tällä hetkellä todellisessa ahdingossa.

Yrittäjien mielessä yhtälailla kuin muillakin, on huoli omasta ja lähimmäisten terveydestä. Lisäksi stressiä aiheuttaa oma fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen selviäminen. Pienen yrityksen kassavirran tyrehtyminen tarkoittaa aina myös sitä, että yrittäjän omat tulot yksinkertaisesti lakkaavat. Samaan aikaan kulut juoksevat. Yrittäjän sosiaaliturva on perinteisesti ollut erittäin heikko – onneksi jotain pientä taloudellista tukea on nyt luvassa liiketoiminnan heikentyessä tai lakatessa jopa kokonaan. On äärimmäisen tärkeää, että sekä lomautetut tai irtisanotut palkansaajat että yrittäjät saavat turvaa ja rahallista tukea selvitäkseen tilanteesta. Suomella ei ole varaa päästää kaikkia pieniä yrityksiä konkurssiin ja niiden yrittäjiä työttömien jonojen jatkoksi. Nämä kaikki ongelmat ovat kolahtaneet rajusti myös oman yrityksemme kohdalle. Meillä on sisaremme kanssa kahvilan kymmenes yrittäjävuosi menossa ja se on tuonut elannon meille, yhdelle ympärivuotiselle työntekijälle ja lisäksi tarjonnut työtä ja tienestiä 5-7 kesätyöntekijälle. Kovasti töitä tekemällä pieni yrityksemme on tasaisesti hieman kasvanut joka vuosi. Yhdessä yössä kaikin puolin terveen yrityksen toiminta muuttui kuitenkin selviytymistaisteluksi. Luovia ratkaisuja kehittämällä olemme me, kuten moni muukin paikallinen yritys pyrkineet turvaamaan edes jonkinlaista kassavirtaa.

Tilanteet muuttuvat todella nopeasti ja nyt on jo todennäköistä, että varmasti osa todella tärkeästä kesäsesongista menetetään – toivottavasti ei ihan kokonaan. Edessä lienee ovien sulkeminen tilapäisesti, kuten monet yritykset ovat jo tehneet. Mutta me olemme sitkeää sorttia ja luotamme siihen, että kyllä tästä vielä noustaan.

Me yrittäjät olemme kovasti yrittäneet vuosien varrella korostaa paikallisten palveluiden merkitystä. Nyt niiden säilyminen on kiinni siitä, että kukin osaltamme yritämme tukea Kangasniemen pieniä yrityksiä. Tehdään ostoksia tällä hetkellä niiden rajoitusten puitteissa kuin se mahdollista, mutta ei unohdeta oman kunnan palveluita myöskään kriisin jälkeen. Näistä tulevista kuukausista ja taloudellisista haasteista selvinneet pienet yritykset tarvitsevat myös tulevaisuudessa kaiken tuen nostaakseen taas pään pinnalle.

Pysytään terveinä ja pidetään huolta toisistamme!

Kirjoittaja on yrittäjä ja Kangasniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja.