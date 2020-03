Uusia koronatartuntoja ei ole Essoten alueelta löytynyt – perussairauksien hoito on tärkeää poikkeusolojenkin aikana

0

Tartuntojen määrä on pysynyt Essoten alueella ennallaan tiistain aamupäivän uusien tulosten jälkeen.

– Tilanne on rauhallinen tällä hetkellä, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä, tiedotteessa.

Essotesta kerrotaan, että osa potilaista on perunut aikoja, vaikka heillä ei ole flunssaan viittaavia oireita. Essote haluaa muistuttaa, että potilaat voivat tulla vastaanotoille hoitoon, jos heillä ei ole influenssaoireita.

– Olemme tehneet riskiarvion kaikille ajanvarauksille. Keskussairaalan ja hyvinvointikeskusten ja -asemien jako kahteen linjaan on tehty juuri sen takia, että muiden potilaiden hoito turvataan. Jos sinulla ei ole flunssaoireita, niin voit tulla turvallisesti hoitoon. Monilla on vakavia sairauksia, joita täytyy hoitaa ja tutkia poikkeusolojen aikanakin, Seppälä tähdentää.

Kausiasukkaille Essote muistuttaa, että heidän tulee soittaa Päivystysapuun 116 117 aina ennen päivystykseen saapumista.

Essote korostaa, että kuntayhtymän työntekijät eivät vaadi käteismaksuja, tilinumeroita tai luottokorttia liittyen koronaan tai Essoten palveluihin. Kuntayhtymän tietoon on tullut, että eräissä maakunnissa ikäihmisten oville on ilmaantunut koronamittauksia teeskenteleviä ja rahaa vaativia henkilöitä. Toistaiseksi näitä havaintoja ei ole tullut Essoten tietoon omalta alueelta. Essote kehottaa ilmoittamaan tällaiset mahdolliset tapaukset välittömästi poliisille.