Etelä-Savon pelastuslaitos tiedottaa, että Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen ja tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.