Hengitystieinfektio-oireisten kulkureitti hyvinvointikeskukseen kulkee ensiavun ovesta

Kulku Kanagsniemen hyvinvointikeskukseen on muuttunut. Ensiavun ovesta kulkevat vain hengitystieinfektio-oireiset asiakkaat. Muiden asiakkaiden ja henkilökunnan kulku on pääovesta, Essote tiedottaa.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen vastaanotto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8-16. Kiireellinen ajanvaraus on maanantaista perjantaihin kello 8-16 numerossa 015 780 1301. Päivystysapu numerossa 116 117 on avoinna ympäri vuorokauden.