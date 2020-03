Essoten alueella on todettu muutamia uusia tartuntoja

0

Essoten alueen koronavirustartuntojen määrään on tullut pientä kasvua edellispäiviin verrattuna. Muutamat alueella sairastuneet ovat saaneet taudin vakavan muodon. Toistaiseksi kaikkien sairastuneiden tartuntaketjut on pystytty selvittämään. Tilanteesta antaa tarkemmin tietoja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

– Ongelma on edelleen, että emme ole saaneet viime torstaista lähtien otettujen ja THL:lle lähetettyjen testien tuloksia. Maanantaina otetut testit lähtivät Islabiin Kuopioon. Olemme toiveikkaita sen suhteen, että saisimme sieltä tulokset nopeammin, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

THL:n mukaan Suomessa on todettu 24.3. mennessä yhteensä 792 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.