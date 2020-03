Kangasniemen hyvinvointikeskukseen on tulossa hengitystieinfektiopotilaille oma vastaanotto

0

Essoten mukaan epidemian tilanne Essoten alueella on pääpiirteittäin ennallaan. Keskussairaalan potilaiden ja tartuntojen määrään ei ole tullut juurikaan muutoksia. Päähuomio epidemian järjestelyissä on keskittynyt Essoten terveyspalveluihin. Hyvin paljon tapahtuu myös muilla kuntayhtymän vastuualueilla.

-Paljon valmistautumista tapahtuu kaikkialla. Olemme koonneet tietoa eri vastuualueidemme asioita. Viranomaisyhteistyötä tehdään tiiviisti. Kiitän lämpimästi jo nyt henkilöstöämme ihailtavasta tarmosta, jolla vaikeaa tilannetta on otettu haltuun, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen tiedotteessa.

– Mikkelin keskussairaalan jakaminen kahteen osaan on pääpiirteittäin viety loppuun. Keskussairaalaan on varattu infektiopotilaille erillinen osa ja näin turvattu muiden potilaiden tilat puhtaaksi. Sairaala on valmis ottamaan kasvavia potilasmääriä, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Samanlainen jako on tekeillä myös muilla hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa Mikkelin ulkopuolella. Jakojen tarkoituksena on tuottaa eri potilasketjut ja -reitit hengitystieinfektioihin sairastuneille myös keskussairaalan ulkopuolella.

Maanantaista 23.3. lähtien Kangasniemen, Juvan ja Mäntyharjun hyvinvointikeskusten vastaanotot on jaettu K- ja P-alueeseen eli infektiopotilaiden ja muiden potilaiden alueeseen. Molemmille vastaanotoille on oma sisääntulo ja henkilöstö toimii kahdessa ryhmässä. Ristiinan hyvinvointiasemalle infektiopotilaiden oma vastaanotto tulee myöhemmin ensi viikolla.

Essoten mukaan järjestely vaatii henkilöstöä, jonka vuoksi joudutaan iltavastaanottoa supistamaan hyvinvointikeskuksissa. Näiden hyvinvointikeskusten vastaanotot ovat auki ensi maanantaista lähtien klo 8-16. Asiakkaita pyydetään soittamaan aina ennen vastaanotoille saapumista nueroon 116 117.

Lisätietoja Essoten eri vastuualueiden ja palveluiden toiminnoista saa täältä.