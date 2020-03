Pääkirjoitus: Fyysistä etäisyyttä, henkistä läheisyyttä

0

Koronavirus on mullistanut suomalaisten arjen. Valmiuslaki on käytössä, yli kymmenen hengen kokoontumiset kielletään, liikkumista rajoitetaan. Koulut, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikoulut ja kansalaisopistot ovat kiinni. Kiinni ovat myös museot, kirjastot ja muut julkiset tilat. Tänään torstaina sulkeutuvat myös maan rajat. Satunnaiset turistit eivät pääse Suomeen, eikä suomalaisia haluta päästää nyt ulkomaille. Rajojen yli liikkuvat vain tavarat. Tiukat linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta asti.

Selvää on, että rajoituksista koituu monenlaista harmiakin. Erityisesti tartunnoilta halutaan suojata ikänsä tai perussairauksiensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvia. Suojaustoimenpiteenä suositellaan, että yli 70-vuotiaat pysyttelisivät nyt kotonaan ja välttäisivät kontakteja. Suositus on suututtanut monia aktiivisia ikäihmisiä. On koettu, että kyseessä on turha holhoaminen ja jopa ikärasismi. Tietenkin on ymmärrettävää, että aktiiviseen elämäntapaan tottunut tuollaisista rajoituksista ärsyyntyy. Nyt kannattaa kuitenkin ottaa rauhallisesti ja miettiä tilanne sekä oman että muiden turvallisuuden kannalta. Yhteisenä haasteena on, että koronavirus saadaan nyt kuriin. Se onnistuu vain jos jokainen omalta osaltaan huolehtii omasta terveydestään ja varmistaa, että ei ole tartuttamassa tautia muihin. Julkisen vastuun lisäksi nyt tarvitaan reipas annos yksilöiden vastuuta.

Ajat ovat nyt hankalat. Tästä kuitenkin selvitään. Nyt onkin tärkeää, että noudatamme presidentti Sauli Niinistön ohjetta: kun meille sanotaan, että ottakaa fyysistä etäisyyttä, niin otetaan myös henkistä läheisyyttä. Tuetaan toisiamme. Huolehditaan toisistamme. Autetaan siellä, missä auttajaa tarvitaan.