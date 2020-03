Kaupoissa otetaan riskiryhmät huomioon – Puulantorista saa ruokatarvikkeet kotiin kuljetettuina

0

Koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat iäkkäät, sydän- ja verisuonitaudista kärsivät, diabetesta sairastavat, korkeasta verenpaineesta kärsivät, kroonisia keuhkosairauksia sairastavat sekä syöpäsairaat ja heidän perheensä. Taudin jyllätessä heidän pitäisikin vältellä väenpaljoutta ja kontakteja, jotka voivat levittää viirusta.

Kangasniemen ruokakaupoissa riskiryhmät pyritään ottamaan huomioon. Seitsemältä ovensa avaava S-market haluaa rajata päivittäin kaupan ensimmäisen aukiolotunnin riskiryhmien käyttöön.

–Suosittelemme muita asiakkaita jättämään asioinnin myöhempään ajankohtaan. Näin riskiryhmiä odottaa myymälä, jonka pinnat on juuri puhdistettu ja asiakasmäärä on vähäinen. Haluamme näin taata riskiryhmään kuuluville asiakkaillemme mahdollisimman turvallisen kaupassakäynnin, kerrotaan S-marketin sivulla facebookissa.

Myös K-market Puulantorissa halutaan varata riskiryhmiin kuuluville rauhallista ostosaikaa, jos erikoisjärjestelylle on kysyntää.

–Perjantaina avaamme ovemme aikaisemmin erikoisryhmiin kuuluville. Kauppa on varattu heille klo 6.30-7.30. Tuolloin kuormien purku on vielä käynnissä, joten kaikki paikat eivät ole täysin myyntikunnossa, mutta autamme mielellämme tavaroiden etsinnässä, kertoo kauppias Mikko Seppänen.

–Tuleville viikoille järjestämme samanlaisia poikkeuksellisia aukioloaikoja, jos kysyntää on.

Puulantorista ostokset saa halutessaan myös kotiin kuljetettuna. Tilauksen voi jättää kauppaan puhelimitse tai sähköpostilla, Puulantorin henkilökunta kokoaa ostokset ja Sami Bergströmin taksit kuljettavat tilaukset perille. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ajan tuotteiden keräily on ilmaista, Samin Taksi kuljettaa ostokset perille vähän yli 6 eurolla ja 10 kilometrin säteelle 15 eurolla. Tavarat toimitetaan kotiovelle ja ostokset voi maksaa laskulla.

–Mahdollista on myös se, että me keräilemme haluamasi tuotteet ja naapurisi voi ne kaupalta hakea. Myös Topi Tulla Tiiholan Toka Oy:stä on luvannut auttaa kuljetuksissa, jos apua tarvitsevia on, sanoo Seppänen.

Korona on saanut kangasniemeläisetkin hamstraamaan tuotteita. S-marketin hyllyissä oli alkuviikosta ammottava aukko pehmopaperituotteiden kohdalla. Myös perunat olivat vähissä.

Seppäsen mukaan Puulantorissakin on hamstraus huomattu. Pehmopapereiden lisäksi vauvanruoakia ja vaippoja on ostettu paljon. Vähissä olivat myös monet lihatuotteet.