Mikkelin keskussairaalan jakamista valmistellaan

Koronaviruksen sairastuttamia henkilöitä Essoten on alueella kuusi. Näistä kaksi on sairaalahoidossa ja toinen tehohoidossa. Tehohoidossa oleva on sama henkilö, josta jo kerrottiin tiistaina, Essote keroo tiedotteessa.

Jatkossa Essote ei enää kerro alueen sairastuneiden tilannetta. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti nämä tiedot kerrotaan julkisuuteen THL:n kautta.

Essote laittaa kuitenkin muuta tilannekuvaa ja tiedotteita päivittäin, vaikka uutta kerrottavaa ei olisi.

– Olemme ryhtyneet raskaisiin toimenpiteisiin potilaiden ja henkilöstön turvaamiseksi. Potilasvirta todennäköisesti laantuu hetkeksi liikkumisen rajoitusten ansiosta, mutta se kasvaa varmasti jossain vaiheessa. Nyt laitamme koneen kuntoon, jotta voimme ottaa isot potilasmäärät vastaan, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä, tiedotteessa

Valmisteluihin kuuluu muun muassa Mikkelin keskussairaalan jakaminen koronapotilaiden osaan ja muiden potilaiden osaan. Näille osille tulee myös eri työntekijät. Potilaiden ennalta sovittuja aikoja on peruttu.

– Näiden toimenpiteiden avulla turvaamme muiden potilaiden hoidon ja henkilöstön saatavuuden. Puhdas puoli tulee olemaan muille potilaille hyvin turvallinen koronaviruksen suhteen. Muistutan, että keskussairaalaan ei saa enää tulla vierailuille kuin erittäin rajoitetusti, Seppälä tähdentää.

Potilaita otetaan sisään Mikkelin keskussairaalaan ainoastaan päivystyksen Pirttiniemenkadun puoleisen sisäpihan kautta.

Essoten pandemiatyöryhmä on määrännyt koronavirusepidemian takia vierailukieltoon keskussairaalan lisäksi Moision sairaalan, Essoten lähikuntoutusosastot ja alueen kaikki palvelutalot. Poikkeustilan aikana keskussairaalassa voivat vierailla tapauskohtaisesti arvioiden ainoastaan: kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Seppälä kiittelee Essoten työntekijöitä hyvästä asenteesta. Myös kuntayhtymän ulkopuolelta on ilmoittautunut runsaasti sote-alan ammattitaitoisia ihmisiä töihin. Essote ilmoittaa myöhemmin, minne kuntayhtymän ulkopuolelta tulevia ilmoittautumisia voi tehdä.

– Essoten henkilöstöllä on loistava asenne. Olemme hyvin kiitollisia talon ulkopuolelta tarjotuista auttavista käsistä ja tulemme tarttumaan niihin, Seppälä kiittelee.