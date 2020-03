Essote ohjeistaa yli 70-vuotiaita sekä kotihoidon asiakkaita ja heidän omaisiaan

0

Essoten vanhus- ja vammaispalvelut on koonnut ohjeita Essoten alueen yli 70-vuotiaille asukkaille sekä kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen koronavirusepidemian johdosta.

Essoten pandemiatyöryhmä on määrännyt koronavirusepidemian vuoksi vierailukieltoon Mikkelin keskussairaalan, Moision sairaalan, Essoten lähikuntoutusosastot ja alueen kaikki palvelutalot. Poikkeustilan aikana keskussairaalassa voivat vierailla tapauskohtaisesti arvioiden ainoastaan: kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Essoten vanhus- ja vammaispalvelut tiedottaa, että yli 70-vuotiaiden välttämättömät laboratoriokokeet voidaan ottaa epidemian aikana kotona, lisätietoja saa numerosta 0400 796762 tai 015 211557.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa. Ulkoilu on edelleen sallittua. Jos ikäihminen asuu kotona, turhia käyntejä hänen luonaan tulee välttää. Essoten vanhus- ja vammaispalvelut muistuttaa ohjeissaan, että on kuitenkin tärkeää, että soittaa tai pitää etäyhteydellä yhteyttä iäkkääseen läheiseen.

Mikäli yli 70-vuotiailla ei ole flunssan oireita, on yleisillä paikoilla, kuten kaupassa ja apteekissa asioiminen sallittua. Jos mahdollista asiointi kannattaa delegoida jollekin muulle tai käyttää kauppojen palveluja, joilla ruokaostokset toimitetaan suoraan kotiin. Essotelta apua voi kysyä tässä asiassa, mikäli ei ole omaisia ja läheisiä, palveluneuvon numerosta 015 211557.



Essoten vanhus- ja vammaispalvelut ohjeistaa, että jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi koronavirustartuntaa, Päivystysavun ruuhkautumisen välttämiseksi tee ensisijaisesti oirearvio www.omaolo.fi -Internetpalvelussa. Jos sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta soita aina ensin päivystysapuun 116117. Päivystysavusta saa ohjausta, tehdään hoidon tarpeen arviointia ja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan.

Essote pyrkii järjestämään kotiin vietäviä palveluja normaaliin tapaan. Lisäksi Essote lisää etäpalveluja sekä yhteistyötä terveysalan järjestöjen kanssa.

Kotihoito tarjoaa etäpalvelua asiakkailleen kuvapuhelimen välityksellä. Etäpalveluita tehostetaan Essoten alueella varsinkin nyt, kun pyritään hidastamaan koronavirustartuntojen leviämistä ja suojaamaan kotihoidon asiakkaita tartunnoilta.

Myös sotealan järjestöjen asiantuntijat ja vapaaehtoiset ovat arjen tukena ja valmiita olemaan yhteydessä puhelimitse, jos saavat yhteydenottoluvan. Lisätietoa saa palveluneuvon numerosta 015 211557.

Essoten vanhus- ja vammaispalvelut ohjeistaa, että jos tarvitsee koronatilanteen takia apua kaupassa asiointiin tai ateriapalveluiden järjestämiseen, lisätietoja saa Essoten palveluneuvon numerosta: 015 211557. Essote neuvoo, että palvelusta voi myös itse sopia oman lähikaupan kanssa. Essoten tukipalvelut toimivat normaalisti.

Essoten alueella on käytössä sähköinen Huoli-ilmoitus, jonka kautta voidaan ilmoittaa, jos on huolissaan ikääntyneestä henkilöstä. Huolen voi ilmoittaa puhelinnumeroon: 015 211557 ark. ma-pe 8-16, tai https://essote.huoli.fi/

Järjestöt ja vapaaehtoiset ovat mukana tukemassa Essoten alueen ikäihmisiä.

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistys ry tarjoaa tukea ja keskusteluapua puhelimitse, sähköpostilla tai etäyhteydellä. Lisätietoja numerosta: 044 308 4860.

Mikkelin seudun Muisti ry tarjoaa tukea ja keskusteluapua puhelimitse tai sähköpostitse. Lisätietoja numerosta: 0400 539007.

Mikkelin kriisikeskus tarjoaa tukea ja keskusteluapua puhelimitse klo 9-18 numerosta 015 214401 tai sähköpostilla: kriisikeskus@mikkelinkriisikeskus.fi

Kirkon Palveleva Puhelin vastaa klo 18-24 numerossa 0400 221180, voit myös soittaa papeille ja diakonia-työntekijöille.

Jos tarvitsee vapaaehtoisten tukea ja apua lisätietoja saa Essoten ohjaaja Päivi Meskaselta, numerosta 050 3117138 ja diakonissa Mari Ylöseltä, numerosta 0400 143232.