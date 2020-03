Lähes kaikki koulut menevät kiinni keskiviikkona – päiväkodit pysyvät auki

0

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti koulut laitetaan kiinni myös Kangasniemellä huomisesta keskiviikosta alkaen. Lähiopetus keskeytetään lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 lähiopetusta niiden oppilaiden osalta, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi kunta järjestää erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetusta sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsenhoito kotona, menettelevät niin.

Kunnan tiedotteen mukaan opetusta tullaan lähiviikkoina järjestämään sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Mikäli konetta ei ole kotona, sen voi tänään koululta lainata. Tämä koskee vain niitä, joilta ei kotoa tablettia tai tietokonetta löydy.

Opettajien tulee seurata oppilaiden osallistumista opetukseen päivittäin. Opetus- ja ohjausjärjestelyissä otetaan huomioon ne oppilaat ja opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään sähköisiä oppimisympäristöjä. Kokonaistavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, kuten päiväkodit kunta pitää toiminnassa siten, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsenhoito kotona tekevät niin.

Myös lukio siirtyy etäopetukseen.

Kunta tiedottaa asiasta lisää vielä tänään ja kehottaa seuraamaan Wilma-viestejä.