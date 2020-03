Etelä-Savossa viisi sairastunutta – Essote alkaa julkaista tilannekuvaa koronaepidemiasta

0

Etelä-Savossa on tiistaina 17. maaliskuuta viisi varmasti koronavirukseen sairastunutta henkilöä, joista sairaalahoidossa on kaksi. Näistä toinen aikuinen työikäinen henkilö on tehohoidossa, Essote tiedottaa. Karanteenissa on yli 300 henkilöä. Essote toteaa, että sen alueella on alueellisia tartuntaketjuja eli tartunta on saatu Etelä-Savossa. Pääasiassa karanteeniin määrätyt ovat Mikkelissä.

Essote testaa ainoastaan vakavasti sairastuneita ja sote-henkilöstöä, koska testauskapasiteettia on valtakunnallisesti hyvin rajallinen määrä. Testaukset täytyy keskittää niihin henkilöihin, joiden kautta turvataan vakavasti sairastuneiden oikea hoito ja laajojen tartuntaketjujen syntyminen.

– Lieviä oireita potevien on syytä sairastaa kotona. Soita aina 116 117 ennen saapumista terveydenhuoltoon, mikäli podet flunssaoireita. Valtakunnallisessa oirearvioissa voi testata tilannettaan ja vähentää puhelukuormaa Essotessa, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä vinkkaa.

Essote alkaa julkaista nettisivuillaan alueellista tilannekuvaa koronavirusepidemiaan liittyen. Aamupäivisin julkaistavassa lyhyessä katsauksessa kerrotaan sairastuneiden määrät, ainakin alkuvaiheessa karanteenissa olevien määrät ja sairaalahoidossa olevien määrät.

Tilannekuva löytyy 18.3. alkaen osoitteessa www.essote.fi.